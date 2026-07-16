Miliony dla Polonia Connect. MSZ wstrzymuje wypłaty i zapowiada kontrolę

Reakcja pojawia się po publikacji Wirtualnej Polski dotyczącej przyznania blisko 2 mln zł Stowarzyszeniu Polonia Connect. Resort poinformował również o natychmiastowym wstrzymaniu wypłaty kolejnych transz środków dla organizacji.

MSZ zapowiada kontrolę

Informację o stanowisku MSZ przekazał rzecznik resortu Maciej Wewiór we wpisie opublikowanym w serwisie X. – W związku z doniesieniami medialnymi w sprawie dotacji przyznanych w ramach konkursu "Polonia i Polacy za Granicą 2026", MSZ przeprowadzi szczegółową kontrolę całego postępowania konkursowego – napisał. Jak dodał, do czasu zakończenia audytu minister spraw zagranicznych podjął decyzję o wstrzymaniu dalszego finansowania. – Do czasu pełnego wyjaśnienia sprawy i zakończenia audytu minister podjął decyzję o natychmiastowym wstrzymaniu wypłaty kolejnych transz środków finansowych dla wskazanego w tekście podmiotu – poinformował rzecznik.

MSZ zapowiedziało również, że jeśli potwierdzą się informacje o wprowadzeniu urzędników w błąd lub przedstawieniu fałszywej dokumentacji, sprawa trafi do organów ścigania. – Jeśli w toku weryfikacji potwierdzą się doniesienia dotyczące wprowadzenia urzędników w błąd lub przedstawienia fałszywej dokumentacji, ministerstwo skieruje zawiadomienie do właściwych organów ścigania – przekazał Wewiór.

Resort zapowiada zmiany w systemie finansowania

W komunikacie rzecznik odniósł się również do planowanych zmian w sposobie finansowania projektów polonijnych.

– Opisaną historię traktujemy jako potwierdzenie słuszności uruchomionych przez MSZ prac nad zmianą dotychczasowego modelu finansowania działalności polonijnej z udziałem tzw. operatorów. Naszym celem jest zapewnienie najwyższych standardów transparentności i efektywności wydatkowania środków publicznych, aby zagwarantować stabilne i realne wsparcie dla środowisk polonijnych. Wypracowane rozwiązania przedstawimy w najbliższym czasie – napisał.

2 miliony dotacji bez podstaw?

Reakcja resortu jest odpowiedzią na ustalenia Wirtualnej Polski dotyczące konkursu "Polonia i Polacy za Granicą 2026". Jak opisał portal, konkurs został ogłoszony 7 kwietnia. Tego samego dnia Lubelska Liga Gier Miejskich zmieniła nazwę na Stowarzyszenie Polonia Connect, a do statutu dopisano działalność na rzecz Polonii i Polaków za granicą. Po zarejestrowaniu zmian w KRS organizacja złożyła ofertę i otrzymała 1,95 mln zł, czyli blisko 18 proc. z puli wynoszącej 10,9 mln zł.

Według WP regulamin konkursu wymagał od oferentów doświadczenia we współpracy z Polonią i Polakami za granicą, realizacji co najmniej jednego projektu w tym obszarze oraz doświadczenia w organizacji wizyt studyjnych. Portal ustalił jednak, że Polonia Connect wcześniej nie prowadziła takiej działalności. Dziennikarze dotarli także do ministerialnej karty oceny, w której zapisano: "Do tej pory Oferent nie realizował żadnych projektów lub przedsięwzięć na zlecenie MSZ w zakresie współpracy z Polonią i Polakami za granicą". Mimo to organizacja otrzymała sześć punktów w kategorii oceniającej dotychczasową współpracę.

Według ustaleń portalu właśnie te punkty pozwoliły przekroczyć próg 60 punktów wymagany do uzyskania rekomendacji do przyznania dotacji.

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