Morawiecki pochwalił Kaczyńskiego. "Idziemy po trzecie zwycięstwo"

Władze PiS przyjęły uchwałę, która zakazuje członkom partii przynależności do stowarzyszeń o charakterze politycznym. Rzecznik ugrupowania Rafał Bochenek zaznaczył, że do takiej kategorii zaliczone zostało kierowane przez Mateusza Morawieckiego Stowarzyszenie Rozwój Plus. Teraz parlamentarzyści PiS muszą podjąć decyzje. Dostaną do wypełnienia specjalne oświadczenia. Poczynając od dziś (16 lipca) mają siedem dni. Z wpisu opublikowanego jeszcze w środę przez byłego premiera wynika jednak, że nie Stowarzyszenie, do którego należy kilkudziesięciu posłów PiS z jego frakcji, będzie nadal funkcjonować.

W piątek Mateusz Morawiecki ponownie zabrał głos, nawiązując do trwającej sytuacji. Wiceprezes PiS podziękował wyborcom PiS i zapowiedział stanowczą walkę o odsunięcie od władzy obecnej ekipy i powrót rządów obozu patriotycznego.

Morawiecki dziękuje wyborcom PiS i chwali Kaczyńskiego

"Chcę dziś powiedzieć jasno do milionów Polaków, którzy w 2023 roku poparli rząd PiS: nie pomyliliście się. Nie pomyliliście się, wybierając rząd, który obniżył bezrobocie, uszczelnił finanse publiczne, wzmocnił polskie rodziny, odbudował godność zwykłych ludzi i przeprowadził Polskę przez najtrudniejsze kryzysy ostatnich dekad: pandemię, kryzys energetyczny i wojnę za naszą granicą" – napisał były premier.

"Nie pomylił się też Jarosław Kaczyński, bez którego nie byłoby to możliwe. Nie byłoby Polski bardziej solidarnej, bezpiecznej i ambitnej. Nie rozumiem tych, którzy chcą dziś chować dorobek naszego rządu do szuflady. Ten dorobek powinien być na naszych sztandarach. Nie pomylili się Polacy, którzy nam zaufali. Pomylili się ci politycy, którzy dali Donaldowi Tuskowi drugą szansę" – czytamy dalej.

"Jeden z najgorszych rządów III RP"

"Wyborcy głosujący na koalicjantów Tuska chcieli korekty kursu wytyczonego przez nas, a w zamian dostali jeden z najgorszych rządów w historii III RP. Walki o ich głosy nie można dziś odpuścić. Wielokrotnie udowodniliśmy, że wiemy, jak docierać także do takich ludzi, wielokrotnie to pokazaliśmy – wspólnie. Wiem, jak pokonać Platformę Obywatelską i zadbać o rozwój Polski. Możemy tego wspólnie dokonać kolejny raz. Wyborcy prawicy i całego obozu patriotycznego mają wobec nas wysokie wymagania i mają do tego pełne prawo. Nie możemy ich zawieść ani zamykać się w pustych sporach, które niczego Polsce nie dają" – przekonuje były premier.

"Teraz idziemy po trzecie zwycięstwo"

"Dlatego wybieramy pracę: nad programem, konkretnymi rozwiązaniami i ambitną wizją Polski na kolejne lata. Stowarzyszenie ma być miejscem poważnej debaty, eksperckiej pracy i słuchania ludzi. Wyciągamy wnioski z wyborów 2023 roku, ale patrzymy już na rok 2027 – z przekonaniem, że prawica może znów wygrać, jeśli odpowie na realne potrzeby Polaków i pokaże im silną, nowoczesną i ambitną Polskę. Pokazaliśmy, jak rządzić. Pokazaliśmy, jak wygrywać. Teraz idziemy po trzecie zwycięstwo – nie dajmy szansy zniszczyć dorobku naszych rządów grupie frustratów" – napisał Morawiecki.

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