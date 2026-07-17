Wybrano nową RPO. "To przyjaciółka Ewy Wrzosek"

Za kandydaturą Sylwii Gregorczyk-Abram głosowało 233 posłów, a za kandydaturą Adama Borowskiego – 177 posłów. Kadencja obecnego RPO prof. Marcina Wiącka, który objął urząd w 2021 roku, kończy się 23 lipca.

Andrzej Śliwka krytykuje ten wybór, wskazując na ideologiczne konotacje Gregorczyk-Abram oraz jej zaangażowanie po stronie koalicji rządzącej.

"Radykalnie lewicowa działaczka Sylwia Gregorczyk-Abram, zamieszana w nielegalne przejęcie mediów publicznych oraz destabilizowanie wymiaru sprawiedliwości, przyjaciółka Ewy Wrzosek, została wybrana na RPO" – napisał poseł PiS.

Jak dodał, stało się tak dzięki głosom posłów PSL i poparciu Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Kim jest Sylwia Gregorczyk-Abram?

Sylwia Gregorczyk-Abram jest współzałożycielką inicjatywy "Wolne Sądy", Komitetu Obrony Sprawiedliwości oraz członkinią zarządu Stowarzyszenia im. Prof. Zbigniewa Hołdy. W maju 2025 roku została przewodniczącą komisji do spraw wyjaśnienia mechanizmów represji wobec organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz działaczy społecznych w latach 2015–2023 działającej przy Ministerstwie Sprawiedliwości.

Za rządów PiS krytykowała reformy sądownictwa wprowadzane przez partię.

Sylwia Gregorczyk-Abram była też powiązana z grupą "Wejście", gdzie omawiano przejęcie mediów publicznych: TVP, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej. "Pachnie stanem wojennym, ale lepszy krzyk 50 niż dowód na bezsilność władzy" – pisał na grupie na komunikatorze WhatsApp jeden z jej członków.

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