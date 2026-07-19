Eskalacja przyniesie pokój?

Obserwując doniesienia polskich mediów, można odnieść wrażenie, że poza awanturą USA – Hiszpania i pytaniem duńskiego dziennikarza do sekretarza generalnego sojuszu Marka Ruttego, jak znosi on sytuację, w której prezydent USA obsobacza sojuszników (jak można było się spodziewać, Mark Rutte jak każdy lizus i pochlebca obwieścił, że dzięki temu sojusz jest coraz mocniejszy), nie wydarzyło się nic istotnego.