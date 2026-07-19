Jak Ukraińcy unikają wysłania na front
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Opinie
  • Maciej PieczyńskiAutor:Maciej Pieczyński

Jak Ukraińcy unikają wysłania na front

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Ukraińscy żołnierze podczas wojny z Rosją
Ukraińscy żołnierze podczas wojny z Rosją Źródło: Facebook / Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy
Zamieszki we Lwowie kolejny raz pokazały, że przymusowa mobilizacja wywołuje bunt w ukraińskim społeczeństwie. Kijów nie potrafi zachęcić swoich obywateli do umierania za kraj, rządzony przez skorumpowanych urzędników

Wieczorem 8 lipca funkcjonariusze Terytorialnego Centrum Rekrutacji i Wsparcia Społecznego (w skrócie TCK) wraz z policją patrolowali ulice lwowskiej dzielnicy Sychiw. Gdy legitymowali jednego z przechodniów, okazało się, że 30-latek jest poszukiwany za uchylanie się od służby wojskowej. Miał więc zostać zatrzymany i zawieziony do regionalnej siedziby TCK. Jednak na miejscu zdarzenia zaczął się gromadzić tłum obrońców „uchylanta”. Oburzeni demonstranci otoczyli funkcjonariuszy. Skandowali: „Hańba!”. Wybili szyby w samochodzie służbowym TCK, a następnie przewrócili auto na bok. W tym spontanicznym proteście udział wzięło prawdopodobnie nawet ok. 200 osób. Szef lwowskiej obwodowej administracji wojskowej Maksym Kozycki zapewnił, że winni zamieszek zostaną zatrzymani i pociągnięci do odpowiedzialności. Jednocześnie zaznaczył, że zostaną zbadane okoliczności zdarzenia pod kątem ewentualnych nadużyć funkcjonariuszy.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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