Od Żuławskiego po dinozaury

POŻEGNANIE Pierwszy raz zwróciłem na niego uwagę, oglądając „Fortepian” Jane Campion, wcześniej kojarzył mi się głównie z rozmaitej jakości filmami rozrywkowymi, od „Martwej ciszy”, przeboju kaset VHS, po „Polowanie na Czerwony Październik” widziany w kinie.
Ale wkrótce odkryłem też jego rolę w „Opętaniu” Andrzeja Żuławskiego, która utwierdziła mnie w przekonaniu, że to aktor nietuzinkowy, kryjący więcej możliwości, niż się wydaje.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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