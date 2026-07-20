Poseł tym zdjęciem wywołała burzę. "Jak bardzo trzeba nie mieć empatii?"

W niedzielę odbył się finał piłkarskich mistrzostw świata. Tytuł zdobyła reprezentacja Hiszpanii, która pokonała 1:0 Argentynę. Zwycięskiego gola strzelił w dogrywce Ferran Torres.

Przed meczem poseł klubu Centrum Izabela Bodnar zamieściła w mediach społecznościowych wpis, w którym zdradziła, której drużynie będzie kibicować. "Życzę dzisiaj Hiszpanom takich sukcesów, jak na połowie tuńczyka podczas naszych hiszpańskich wakacji! Viva España!!!!" – napisała polityk na platformie X. Dodała też zdjęcie, na którym pozuje na łódce z martwymi rybami, czym wywołała falę komentarzy.

"Nie ma już Pani na czym nóg opierać?"

"Pani poseł, proste pytanie: jak bardzo trzeba nie mieć stylu/empatii, by zrobić sobie takie zdjęcie, a następnie je opublikować?" – zapytała dziennikarka Polsat News Agnieszka Gozdyra.

"Czym to zdjęcie się różni od zdjęcia z upolowaną sarną i co na to Mikołaj Dorożała [wiceminister klimatu i środowiska – przy. red.]? Nie ma już Pani na czym nóg opierać?" – napisała przewodnicząca klubu parlamentarnego Lewicy Anna Maria Żukowska.

"Zdecydowanie bogaci w Polsce płacą za niskie podatki" – skomentował aktywista Jan Śpiewak.

"Pani zabiła te nieszczęsne stworzenia? Jak Pani mogła?!" – napisał publicysta i redaktor naczelny portalu Tysol.pl Cezary Krysztopa.

"W przerwie od walki o ochronę zwierząt poseł Izabela Bondar lata sobie do Hiszpanii, by czerpać przyjemność z zabijania tuńczyków. Tego nawet AI by nie wymyśliła" – wskazał polityk PiS Oskar Szafarowicz, przypominając, że Izabela Bodnar opowiadała się na postulatami organizacji Otwarte Klatki. Chciała m.in. powołania Rzecznika Ochrony Zwierząt.

"Tylko kliknąłem w komentarze i miałem napisać, co na to Agnieszka Gozdyra? A tu proszę. Nie zawiodłem się. A wręcz przeciwnie. Wrzuca Pani jak najwięcej tych fotek. Jagodno i Wilanów pewnie już zagotowane. Dziękuję w imieniu opozycji" – oznajmił poseł Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Stefaniuk.

"Kto kiedykolwiek jadł sushi niech nie śmie mędzić, bo okaże się hipokrytą" – napisała o godz. 3:15 w nocy Bodnar.

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