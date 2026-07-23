"Nie mogłem w to uwierzyć, co widziałem". Bosak ujawnia niewygodną prawdę o PiS

W czwartek mija ultimatum postawione przez władze Prawa i Sprawiedliwości politykom skupionym wokół Mateusza Morawieckiego. Jeśli nie zrezygnują oni z członkostwa w Stowarzyszeniu Rozwój Plus, wtedy prawdopodobnie zostaną wyrzuceni z partii. Dziś ma jeszcze odbyć się spotkanie ostatniej szansy pomiędzy szefem partii a byłym premierem.

Tymczasem Krzysztof Bosak uważa, że Mateusz Morawiecki nie odniesie sukcesu, jeśli zdecyduje się powołać do życia własną partię. Polityk Konfederacji podzieli się także swoimi uwagami na temat okresu premierostwa polityka PiS, nie szczędząc przy tym mocnych słów. Jego zdaniem, Morawiecki był złym szefem rządu.

– Był złym premierem, nieakceptowalnym i moim zdaniem był nie tylko zły dla Polski, nie tylko zły z perspektywy Konfederacji, ale moim zdaniem nawet z perspektywy PiS-u był premierem nieakceptowalnym, co do którego – i oglądałem to na własne oczy, będąc w Sejmie i nie mogłem w to uwierzyć, co widziałem – ogromna część posłów PiS-u była zdezinformowana, co do rzeczywistej natury rządzenia tego premiera – powiedział wicemarszałek Sejmu.

Bosak: Morawiecki na etapie samozakiwania

Bosak wskazał, że Morawiecki nie zbuduje własnej partii, a nawet jeśli mu się to uda, nie osiągnie dobrego wyniku wyborczego. Zdaniem polityka Konfederacji, byłemu premierowi nie uda się nawet wzmocnić własnej pozycji w Prawie i Sprawiedliwości, gdyby jednak Jarosław Kaczyński uległ jego szantażom.

– Albo chyba że wierzycie, że metodą obecnych szantaży i publicznej eskalacji podziałów partyjnych zbuduje sobie silną pozycję w PiS-ie i obejmie tam przywództwo, eliminując po drodze Jarosława Kaczyńskiego. Moim zdaniem to też nie nastąpi. Moim zdaniem jesteśmy świadkami samozakiwania politycznego tego polityka – ocenił Bosak.

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