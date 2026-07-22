Spotkanie ostatniej szansy? Kaczyński jednak ma się spotkać z Morawieckim

"Decyzja kierownictwa PiS zapadła. Każdy parlamentarzysta i eurodeputowany, który chce pozostać w partii, powinien do końca dnia w czwartek złożyć stosowne oświadczenie. Brak tego dokumentu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się członkostwa w partii i w klubie parlamentarnym" – napisał w środę (22 lipca) w serwisie X Rafał Bochenek, rzecznik prasowy Prawa i Sprawiedliwości.

Podkreślił, że obowiązek dotyczy wszystkich członków ugrupowania i wynika z uchwały Prezydium Komitetu Politycznego PiS, którą podjęto w ubiegłym tygodniu. "Czwartkowy termin jest ostateczny, a skutki jego upływu są nieodwracalne" – zaznaczył.

Ultimatum jest kolejnym etapem działań kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości wobec polityków ugrupowania angażujących się w działalność stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Były premier wydał we wtorek (21 lipca) oświadczenie, w którym zapewnił, że jego miejsce jest w Prawie i Sprawiedliwości. Stwierdził, że "różnica zdań nie jest zdradą", a on opowiada się za budową szerokiego obozu patriotycznego.

Według medialnych doniesień, za Morawieckim stoi grupa ok. 40 polityków. Gdyby stowarzyszenie Rozwój Plus przekształciło się w partię polityczną, to – zgodnie z sondażem pracowni Opinia24 dla "Faktów" TVN i TVN24 – mogłoby liczyć na 6,2 proc. poparcia.

Media: Będzie kolejne spotkanie Kaczyński-Morawiecki

W piątek (17 lipca) doszło do spotkania Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. Rozmowy nie przyniosły jednak przełomu. "To była spokojna rozmowa, choć nie doprowadziła ona do rozstrzygnięcia sprawy zasadniczej" – poinformował rzecznik PiS za pośrednictwem mediów społecznościowych. Później, w rozmowie z PAP, Rafał Bochenek oznajmił, że kolejne spotkanie nie jest wykluczone, choć "nie jest zaplanowane".

Z najnowszych ustaleń Wirtualnej Polski wynika, że do kolejnego spotkania Kaczyński-Morawiecki jednak dojdzie. Ma się ono odbyć w najbliższy czwartek, czyli ostatniego dnia, w którym parlamentarzyści PiS muszą złożyć specjalne oświadczenie.

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