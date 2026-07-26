Groza teściowej

OGLĄDANIE NA ŻĄDANIE| To się nazywa bagaż: walizka z 10 mln dol. Świeżo upieczonymi posiadaczami walizki są Luciana (Anya Taylor-Joy) i Cary (Drew Starkey).
Spędzają właśnie upojny wieczór i noc w Las Vegas. Jest co świętować, następnego dnia opuszczają kraj i zaczynają z przytupem życie w bardzo odległym miejscu. Jest jednak jeden problem – pieniądze nie należą do nich. Gdy rankiem Luciana (zwana „Lucky” – stąd tytuł opowieści) budzi się na ciężkim kacu, odkrywa, że nie ma śladu ani po pieniądzach, ani po mężu. Są za to agenci FBI oraz żądni pomsty gangsterzy.
Siedmioodcinkowy serial Apple TV+ jest ekranizacją powieści Marissy Stapley (wydanej w Polsce w roku 2023).
Recenzja została opublikowana w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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