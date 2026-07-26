Groza teściowej

Spędzają właśnie upojny wieczór i noc w Las Vegas. Jest co świętować, następnego dnia opuszczają kraj i zaczynają z przytupem życie w bardzo odległym miejscu. Jest jednak jeden problem – pieniądze nie należą do nich. Gdy rankiem Luciana (zwana „Lucky” – stąd tytuł opowieści) budzi się na ciężkim kacu, odkrywa, że nie ma śladu ani po pieniądzach, ani po mężu. Są za to agenci FBI oraz żądni pomsty gangsterzy.

Siedmioodcinkowy serial Apple TV+ jest ekranizacją powieści Marissy Stapley (wydanej w Polsce w roku 2023).