Głos z nieba

POCZYTANKI Astronom i pisarz Fred Hoyle, szanowany za „Czarną chmurę” (napisał łącznie kilkanaście powieści SF), najczęściej występował jako pan od idei, podczas gdy robotą literacką zajmowali się współpracownicy.
„Andromedę” pisał wedle wskazań astronoma głównie John Elliot, telewizyjny producent. Bo też na początku był to serial dla BBC. Ocalał tylko jeden kompletny epizod (całość powstała w 1961 r.), ale możemy przeczytać nowelizację, która ukazała się oryginalnie w roku 1962, a na polski rynek trafia dopiero teraz.
Trochę dystopia, trochę wariacja na temat buntu robotów, ale jest przede wszystkim „A jak Andromeda” opowieścią z bardzo oryginalnym konceptem. Ziemscy astronomowie odbierają z Kosmosu sygnał, który jest w istocie zakodowaną instrukcją stworzenia żywej istoty.
Recenzja została opublikowana w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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