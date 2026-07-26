Głos z nieba

„Andromedę” pisał wedle wskazań astronoma głównie John Elliot, telewizyjny producent. Bo też na początku był to serial dla BBC. Ocalał tylko jeden kompletny epizod (całość powstała w 1961 r.), ale możemy przeczytać nowelizację, która ukazała się oryginalnie w roku 1962, a na polski rynek trafia dopiero teraz.

Trochę dystopia, trochę wariacja na temat buntu robotów, ale jest przede wszystkim „A jak Andromeda” opowieścią z bardzo oryginalnym konceptem. Ziemscy astronomowie odbierają z Kosmosu sygnał, który jest w istocie zakodowaną instrukcją stworzenia żywej istoty.