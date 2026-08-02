Mitsubishi Grandis 1.3 MHEV
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Opinie
  • Jacek PrzybylskiAutor:Jacek Przybylski

Mitsubishi Grandis 1.3 MHEV

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Mitsubishi Grandis 1.3 MHEV
Mitsubishi Grandis 1.3 MHEV Źródło: DoRzeczy
Testowany model to dynamicznie wyglądający crossover z segmentu C-SUV z charakterystyczną osłoną chłodnicy Dynamic Shield i napędem z miękką hybrydą.

Grandis to bliźniak modelu Symbioz, a więc kolejny model znanej japońskiej marki, który powstał w ramach współpracy z Renault. Jak jeździ i czy ma szansę odeprzeć coraz mocniejszy atak konkurentów z Chin?

Recenzja została opublikowana w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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