"Żenada", "sygnał, że są granice". Komentarze do decyzji Nawrockiego

Prezydent Karol Nawrocki odesłał do Trybunału Konstytucyjnego ustawę potocznie nazywaną przez media i część środowisk politycznych "Lex szarlatan", określają również niekiedy przez jej przeciwników jako "Lex Big Pharma". Prezydent tradycyjnie przedstawił swoją argumentację na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

"Lex szarlatan" / "lex Big Pharma" do TK. Fala komentarzy

"Żenada. Prezydent tym samym pokazał, że ma w nosie zdrowie i bezpieczeństwo Polaków" – oceniła we wpisie na platformie X Anna Maria Żukowska z Lewicy.

"Prezydent Karol Nawrocki nie podpisał Lex Big Pharma. Brawo!" – skomentował Roman Fritz, jeden z liderów Konfederacji Korony Polskiej.

Swoje niezadowolenie wyraził natomiast europoseł KO Michał Szczerba. "LexSzarlatan odesłany do Trybunału Święczkowskiego. Szkodnictwo niedoścignione. Niebywałe, że stanął murem za szarlatanami. Wbrew nauce i medycynie. Puszcza oko do oszustów odpowiedzialnych za ludzkie dramaty!" – napisał.

"Ustawa łamała wszelkie standardy"

"Prezydent stanął po stronie Polaków i zawetował ustawę określaną jako «Lex Szarlatan»! To sygnał, że są granice, których rząd nie powinien w swoim szaleństwie przekraczać. Brawo, Panie Prezydencie!" – stwierdził szef klubu sejmowego Konfederacji WiN Grzegorz Płaczek.

Publicysta "Do Rzeczy" Łukasz Warzecha pozytywnie ocenił decyzję, choć lepsze byłoby weto. "A więc nie weto, ale kontrola w TK – ale po raz pierwszy prewencyjna. Dobre i to. Ta ustawa łamała wszelkie standardy i dawała jednemu urzędnikowi absurdalne uprawnienia, nie obligując go do żadnych konsultacji. Na szczęście myliłem się mówiąc, że najpewniej pan prezydent podpisze – i dobrze, że się myliłem" – czytamy.

Rozczarowania nie kryła Agnieszka Gozdyra z Polsat News. "Jednak dość niebywałe w czasach, gdy szarlatani realnie zagrażają życiu i zdrowiu społeczeństw" – wyraziła swoją opinię.