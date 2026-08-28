Zdrojewski o aferze Zondacrypto: To jest kryminał

Polityk przekonywał w TVP Info, że sprawa może mieć konsekwencje nie tylko polityczne, ale również związane z bezpieczeństwem państwa. Bogdan Zdrojewski stwierdził: – To jest kryminał. Mamy do czynienia z wielowątkowym kryminałem. Uważam, że to poważna sprawa z konsekwencjami nie tylko dla polityki, ale też bezpieczeństwa państwa.

Zdaniem europosła KO przy ocenie zagrożeń związanych z kryptowalutami trzeba pamiętać, że korzystają z nich nie tylko zwykli inwestorzy. Polityk wskazywał również na grupy przestępcze oraz państwa, w tym wrogie wobec Polski.

W tym kontekście zaatakował prezydenta Karola Nawrockiego za zawetowanie ustawy regulującej rynek kryptowalut. – Prezydent Nawrocki zawetował ustawę, która ma zapewnić Polsce bezpieczeństwo – przekonywał.

"PiS może mieć z tym wiele wstydu"

Zdrojewski nie spodziewa się, aby prawica zdecydowała się poprzeć odrzucenie prezydenckiego weta. Jak mówił, w sprawie działają "złe moce, podejrzane interesy – także na poziomie międzynarodowym". – PiS może mieć z tym wiele wstydu, więcej kłopotów, ale może iść w zaparte – ocenił.

Europoseł poszedł jeszcze dalej, sugerując, że niektórzy politycy mogą mieć interes w obronie decyzji prezydenta. – Część z nich będzie weta bronić, bo część z nich w tym partycypuje – powiedział.

Zdrojewski przekonywał również, że kryptowaluty są wykorzystywane przez obce służby oraz największe światowe mocarstwa. – Kryptowaluty są narzędziem finansowania obcych służb działających na terytorium Europy. Kryptowaluty są narzędziem wszystkich dużych państw – mówił, wymieniając m.in. USA, Chiny, Rosję i Koreę Północną. – Zagrożenia dla Polski są poważne, bo jesteśmy ważnym państwem europejskim. Poważne rzeczy, które dzieją się u nas, mają przełożenie na sytuację w całej Europie – dodał.

Zdaniem europosła Polska powinna zachowywać w tej kwestii większą ostrożność niż mniejsze państwa. Zachowanie szefa PKOl, który wywiesił neon Zondacrypto obok zdjęcia Jana Pawła II, określił natomiast jako "kpinę z Polaków".

Zdrojewski: Marna reputacja

W rozmowie pojawił się również temat Marcina Romanowskiego. Według medialnych doniesień były wiceminister sprawiedliwości miał bezskutecznie zabiegać o azyl w Dubaju.

– Musiała być reputacja Romanowskiego bardzo marna, bo Dubaj przyjmuje ludzi z przeciętną reputacją – skomentował Zdrojewski.

Europoseł KO przekonywał również, że zmiana władzy po wyborach w 2023 r. oznaczała "powrót do państwa praworządnego, działającego sprawnie, w powadze komunikującego się z instytucjami europejskimi".

Na koniec Zdrojewski ponownie skrytykował prezydenta, tym razem odnosząc się do jego decyzji dotyczących bezpieczeństwa i obronności. – Martwię się o prezydenta. On ma parę obowiązków: dbanie o bezpieczeństwo państwa, o siły zbrojne. I nagle on wetuje SAFE? – pytał europoseł KO.

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