"To naprawdę bardzo źle wygląda". Trzaskowski o aferze

Jak przekazał w piątek marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, odbędzie się głosowanie nad wetem prezydenta ws. kryptowalut. Z wnioskiem w tej sprawie zwrócił się premier Donald Tusk.

– Odrzucenie tego weta to jest odrzucenie działań mafijnych z morderstwem w tle. To jest odrzucenie łapownictwa w stosunku do partii politycznych i w stosunku do ludzi. To jest tak naprawdę odrzucenie matactw, jeżeli chodzi o procedowanie nad tą ustawą. To jest tak naprawdę odrzucenie przyzwolenia na oszukiwanie ludzi – powiedział Czarzasty. – Myślę i zwracam się w tej chwili do pana prezydenta Nawrockiego. Panie prezydencie, nie wiem, co motywowało panem, że trzy razy pan wetował tę ustawę. Coraz więcej faktów wskazuje na to. że mógł pan to robić nieprzypadkowo – dodał.

Współprzewodniczący Nowej Lewicy zaznaczył, głosowanie w tej sprawie odbędzie się już podczas najbliższego posiedzenia Sejmu.

Trzaskowski: Ten człowiek stał się uosobieniem totalnej bezczelności

Do sprawy giełdy kryptowalut Zondacrypto odniósł się w piątek w rozmowie z Polsat News prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski. Jego zdaniem, afera może pogrążyć polityków prawicy.

– To naprawdę bardzo, bardzo źle wygląda. I myślę, że stąd ta panika. Zresztą zobaczymy w ciągu najbliższych tygodni, miesięcy, jakie rewelacje jeszcze ujrzą świat – powiedział polityk KO. – Mnóstwo polityków PiS-u było powiązanych w jakiś dziwny sposób z człowiekiem, który jest odpowiedzialny za całą aferę Zondacrypto, że bardzo często Zondacrypto finansowała czy wspierała przedsięwzięcia, które były powiązane z polską prawicą. Dzisiaj widać totalną panikę po stronie polityków prawicy – dodał.

Jak podkreślił Trzaskowski, "ten człowiek, który stał się uosobieniem totalnej bezczelności, czyli właśnie szef Komitetu Olimpijskiego, został aresztowany". – Jak się okazało przyjmował zegarki, bo tak twierdzi osoba, która odpowiedzialna jest za tę aferę, za 40 tysięcy euro. To jest tylko początek tej afery. Ja myślę, że naprawdę w tej chwili jest totalna panika – pali się w obozie prawicy, bo myślę, że z każdym dniem będziemy świadkami kolejnych rewelacji, które będą pokazywały właśnie tego typu powiązania – mówił polityk Koalicji Obywatelskiej.

Prezydent Warszawy ocenił, że "z każdym dniem będziemy świadkami kolejnych rewelacji, które będą pokazywały właśnie tego typu powiązania". – I to jest właśnie pytanie, czy politycy prawicy i czy pan prezydent ulegali tego typu namowom – dodał.

Jednocześnie Rafał Trzaskowski wyraził nadzieję, że Karol Nawrocki tym razem podpisze ten projekt ustawy. – Mam nadzieję, że będzie jeszcze jedna szansa na przyjęcie tej ustawy i że tym razem pan prezydent ją zaakceptuje, bo jeżeli nie, no to zdają się potwierdzać te wszystkie rewelacje, przynajmniej pośrednio, których jesteśmy świadkami – powiedział wiceprzewodniczący KO.

Trzaskowski zmienił zdanie ws. kryptowalut?

Rafał Trzaskowski, jeszcze jako kandydat na prezydenta RP, w lutym 2025 roku powiedział, że jest przeciwny regulowaniu rynku kryptowalut.

– Gdyby się wsłuchać w moje wypowiedzi, a jest ich mnóstwo, mówiłem o tym, że pewna regulacja lekka jest potrzebna po to, żeby chronić pieniądze tych wszystkich, którzy inwestują. Ja się sprzeciwiałem daleko idącym planom regulacji całego sektora – zaznaczył prezydent Warszawy.

– Natomiast cały mój obóz polityczny przedstawił bardzo jasne plany regulacji, lekkiej regulacji, którą ja zawsze wspierałem, tak żeby chronić właśnie pieniądze inwestorów. I ten projekt został trzykrotnie odrzucony przez pana prezydenta – dodał.

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