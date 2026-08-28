Afera Zondacrypto. Ruch PiS

Jak przekazał w piątek marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, odbędzie się głosowanie nad wetem prezydenta ws. kryptowalut. Z wnioskiem w tej sprawie zwrócił się premier Donald Tusk.

– Odrzucenie tego weta to jest odrzucenie działań mafijnych z morderstwem w tle. To jest odrzucenie łapownictwa w stosunku do partii politycznych i w stosunku do ludzi. To jest tak naprawdę odrzucenie matactw, jeżeli chodzi o procedowanie nad tą ustawą. To jest tak naprawdę odrzucenie przyzwolenia na oszukiwanie ludzi – powiedział Czarzasty. – Myślę i zwracam się w tej chwili do pana prezydenta Nawrockiego. Panie prezydencie, nie wiem, co motywowało panem, że trzy razy pan wetował tę ustawę. Coraz więcej faktów wskazuje na to. że mógł pan to robić nieprzypadkowo – dodał.

Jak zaznaczył współprzewodniczący Nowej Lewicy, głosowanie w tej sprawie odbędzie się już podczas najbliższego posiedzenia Sejmu.

Lisiecki: PiS zamierza złożyć wniosek

Do sprawy giełdy kryptowalut Zondacrypto odniósł się w piątek na antenie Telewizji Republika polityk PiS, Paweł Lisiecki.

– Potwierdzam to, że rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość zamierza złożyć wniosek o powołanie komisji śledczej dotyczącej afery Zondacrypto – powiedział były parlamentarzysta.

– Co do tego, kto dołączy się do tego wniosku, myślę, że wiele ugrupowań poprze ten wniosek. Myślę, że wspólnie będziemy mogli zagłosować nad tym wnioskiem – dodał.

Morawiecki: Chcemy wyjaśnienia wszystkiego

Tego samego dnia sytuację wokół Zondacrypto skomentował lider Rozwoju Plus Mateusz Morawiecki.

– Bardzo głośno wzywamy obecnego marszałka i koalicję rządzącą do powołania komisji śledczej ws. afery Zondacrypto – powiedział parlamentarzysta, cytowany przez portal 300polityka.pl.

– Chcemy wyjaśnienia wszystkiego. Co który polityk robił. Co wiedział Donald Tusk o tej aferze. Od kiedy wiedział – dodał.

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