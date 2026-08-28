Kaczyński uderza w Morawieckiego. "Zdumiewa, jak szybko niektórzy zmieniają maski"

Prezes PiS Jarosław Kaczyński skrytykował Mateusza Morawieckiego.

"Zdumiewa mnie, jak szybko niektórzy zmieniają maski. O zakazie kryptowalut w Polsce wielokrotnie mówiłem osobiście, co więcej, zainicjowałem złożenie w tej sprawie ustawy" – napisał na platformie X.

Kaczyński uderza w Morawieckiego w sprawie kryptowalut

Jarosław Kaczyński dodał, że "jeśli chodzi o sceptycyzm Mateusza Morawieckiego wobec tego rynku, to z naszych spotkań jako żywo go sobie nie przypominam". "Żeby było jasne: optymizmu też nie" – dodał.

Przypomniał fragment rozmowy z Radiu ZET, gdzie Mateusz Morawiecki powiedział, że nie jest za zakazem kryptowalut w Polsce.

Morawiecki chce komisji śledczej ws. Zondacrypto

Były premier w piątek podczas konferencji prasowej w Warszawie, przekonywał, że zawsze zwracał uwagę na ryzyka związane z podobnymi giełdami, a afera wokół Zondacrypto przypomina mu tę związaną z Amber Gold. Mateusz Morawiecki pytał też, od kiedy rząd i służby wiedziały o oszustwach i co zrobiły, żeby uchronić przed nim Polaków.

Lider stowarzyszenia "Rozwój Plus" chce komisji śledczej w sprawie Zondacrypto.

Były premier chciał zakazać kryptowalut. Kilka lat później zmienił zadnie

W styczniu 2018 roku Mateusz Morawiecki zapowiadał, że Polska zakaże bitcoina lub wprowadzi specjalne regulacje dotyczące kryptowalut. W wywiadzie dla Bloomberga ówczesny premier stwierdził, że nie chce powtórki z Amber Gold.

11 maja PiS złożył projekt ustawy zakładający całkowity zakaz działalności w zakresie kryptoaktywów w Polsce. Wtedy Mateusz Morawiecki krytykował ruch partii.

– Nie możemy poruszać się tak od jednej skrajności do drugiej, od bandy do bandy. Mamy coś, co czasami nazywa się wolną amerykanką i to niedobre. Taki stan panuje w Polsce dzisiaj de facto na skutek tego, że chyba, jak już coraz więcej znaków na niebie i ziemi pokazuje, obecny premier wciągał Polaków w pułapkę, bo jak wiedział, że Zondacrypto to jest jakaś niedobra platforma handlu kryptowalutami, to powinien natychmiast zareagować już jesienią zeszłego roku – mówił w Radiu ZET.

Były premier podkreślił, że sam nie złożył podpisu pod nową ustawą przygotowaną przez PiS. – Ja nie złożyłem podpisu pod tą ustawą. Mogę powiedzieć tak, że rzeczywiście jest to bardzo istotne, żeby wiedzieć, na czym polega współczesna gospodarka. Tokenizacja to będzie trend, który będzie postępował – dodał.

Czytaj też:

Morawiecki chce komisji śledczej. Padło jedno nazwisko Czytaj też:

"Działania mafijne". Czarzasty ogłasza decyzję