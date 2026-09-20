Szpitale "szukają" pieniędzy...
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  • Piotr GabryelAutor:Piotr Gabryel

Szpitale "szukają" pieniędzy...

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Szpital
Szpital Źródło: Unsplash / Annie Spratt
PROSTO ZYGZAKIEM Szpitale szukają pieniędzy. Na co?

„Szpitale szukają pieniędzy na podwyżki” – tak zatytułował na swojej pierwszej stronie czołówkowy artykuł „Dziennik Gazeta Prawna”.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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