PROSTO ZYGZAKIEM Szpitale szukają pieniędzy. Na co?
„Szpitale szukają pieniędzy na podwyżki” – tak zatytułował na swojej pierwszej stronie czołówkowy artykuł „Dziennik Gazeta Prawna”.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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