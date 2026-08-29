Romanowski za granicą, Polacy zabrali głos. Druzgocące wyniki sondażu

W sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski taką opinię wyraziło 67,4 proc. badanych.

Polacy o ucieczce Romanowskiego

Ankietowanych zapytano, jak oceniają postawę Marcina Romanowskiego, który zamiast stanąć przed polskim sądem wyjechał za granicę i ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości. Łącznie 67,4 proc. respondentów oceniło jego zachowanie negatywnie. Odpowiedź "zdecydowanie negatywnie" wskazało 42,7 proc. badanych, a "raczej negatywnie" – 24,7 proc.

Pozytywnie zachowanie Romanowskiego oceniło 15,2 proc. ankietowanych. W tej grupie 5,9 proc. wybrało odpowiedź"zdecydowanie pozytywnie", a 9,3 proc. – "raczej pozytywnie". 17,4 proc. uczestników sondażu odpowiedziało "nie wiem/trudno powiedzieć".

Wyborcy koalicji rządzącej niemal jednomyślni

Wśród wyborców obozu rządzącego 95 proc. badanych negatywnie oceniło postępowanie Romanowskiego. 85 proc. wybrało odpowiedź "zdecydowanie negatywnie", a 10 proc. "raczej negatywnie". Pozytywnie zachowanie polityka oceniło 2 proc. wyborców koalicji rządzącej. 3 proc. nie miało zdania.

Wśród sympatyków opozycji, do których w badaniu zaliczono wyborców PiS, obu Konfederacji oraz Razem, negatywną ocenę postawy Romanowskiego wyraziło 50 proc. respondentów. 21 proc. odpowiedziało "zdecydowanie negatywnie", a 29 proc. "raczej negatywnie". Pozytywnie zachowanie polityka oceniło 27 proc. badanych w tej grupie. 8 proc. wskazało odpowiedź "zdecydowanie pozytywnie", a 19 proc. "raczej pozytywnie". 23 proc. wybrało odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć".

Czy sprawa Romanowskiego obciąża PiS?

W osobnym pytaniu sondażu ankietowanych zapytano, czy ucieczka Marcina Romanowskiego obciąża Prawo i Sprawiedliwość. 54,2 proc. respondentów odpowiedziało twierdząco. 29,8 proc. wybrało odpowiedź "zdecydowanie tak", a 24,4 proc. "raczej tak".

Przeciwnego zdania było 29,9 proc. badanych. Według 18,8 proc. sprawa „raczej nie” obciąża PiS, natomiast 11,1 proc. odpowiedziało "zdecydowanie nie". 15,9 proc. ankietowanych nie miało zdania.

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