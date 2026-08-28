Sprawa Romanowskiego obciąża PiS? Polacy odpowiedzieli w sondażu

W nowym sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski, ankietowanych zapytano, czy ucieczka Marcina Romanowskiego obciąża Prawo i Sprawiedliwość.

Ucieczka Romanowskiego obciąża PiS? Polacy odpowiedzieli w sondażu

Łącznie 54,2 proc. respondentów odpowiedziało twierdząco, w tym odpowiedź "zdecydowanie tak" wybrało 29,8 proc. pytanych, a odpowiedź "raczej tak" – 24,4 proc.

Z kolei łącznie 29,9 proc. uczestników sondażu jest odmiennego zdania, w tym 18,8 proc. uważa, że sprawa "raczej nie" obciąża PiS, a 11,1 proc. wybrało odpowiedź "zdecydowanie nie".

Brak zdania w sprawie tego, czy ucieczka Marcina Romanowskiego obciąża PiS, zadeklarowało 15,9 proc. ankietowanych.

Wśród wyborców koalicji rządzącej łącznie 84 proc. badanych uznaje, że sprawa obciąża PiS, w tym 62 proc. wybrało odpowiedź "zdecydowanie tak", a 22 proc. "raczej tak". Przeciwnego zdania jest 8 proc. elektoratu rządu (po 4 proc. na odpowiedzi "raczej nie" i "zdecydowanie nie"). 8 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

Natomiast wśród wyborców opozycji (PiS, Konfederacja, partia Razem) łącznie 53 proc. uważa, że sprawa nie obciąża PiS, z czego 36 proc. wybrało odpowiedź "raczej nie", a 17 proc. "zdecydowanie nie". 35 proc. sympatyków opozycji wyraziło odmienne zdanie (17 proc. "zdecydowanie tak" oraz 18 proc. "raczej tak"). Odpowiedź "nie wiem" wybrało 12 proc. osób.

Tusk twierdzi, że Romanowski jest w Naddniestrzu. Prokuratura nie potwierdza

Premier Donald Tusk powiedział w ubiegły wtorek przed posiedzeniem rządu, że służby innych państw z regionu, z którymi Polska współpracuje, potwierdziły informacje, że poseł PiS Marcin Romanowski znajduje się na 99 proc. w Tyraspolu w Naddniestrzu.

– Chyba nie trzeba tu komentarzy. Sam ten fakt wystarczy za cały komentarz na temat nie tylko pana Romanowskiego, ale całej formacji politycznej, która korzystała z takich ludzi, kryła i do dziś ich kryje – powiedział Donald Tusk.

Informacji, które przekazał Donald Tusk, nie potwierdziła prokuratura.

Sondaż został zrealizowany przez United Surveys by IBRIS na zlecenie Wirtualnej Polski w dniach 21-23 sierpnia 2026 roku, metodą mix-mode, łączącą wywiady internetowe CAWI oraz telefoniczne wywiady kwestionariuszowe wspomagane komputerowo CATI, na ogólnopolskiej próbie 1000 osób. Błąd oszacowania wynosi 3 proc., przy progu ufności wynoszącym 0,95.

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