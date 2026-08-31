Petru chwali Nawrockiego. "Tych wet nie żałuję"

Ryszard Petru krytycznie ocenia projekt budżetu państwa na 2027 r. Polityk Klubu Parlamentarnego Centrum wskazuje na bardzo wysoki deficyt i ostrzega, że w razie nieprzewidzianego kryzysu państwo będzie miało niewielkie pole manewru. Zapowiedział, że w obecnym kształcie zagłosuje przeciwko budżetowi. Jednocześnie pochwalił Karola Nawrockiego za wetowanie ustaw podnoszących podatki.

Ryszard Petru w niedzielnym programie "Gość Wydarzeń" został zapytany o projekt budżetu na 2027 r. Polityk nie ukrywał, że propozycję przygotowaną przez resort finansów Andrzeja Domańskiego ocenia krytycznie. Prowadząca przytoczyła opinię jednego z analityków finansowych, według którego rząd zdecydował się na "jazdę po bandzie", pozostawiając bardzo niewielki margines na ewentualne problemy. – Jest to bardzo napięty budżet, 7 proc. deficytu w stosunku do PKB. (...) Bardzo wysoki deficyt. Rzeczywiście gdyby, odpukać, był jakiś wstrząs wewnętrzny, to mamy bardzo małe pole manewru. (...) Z tego punktu widzenia to nie jest budżet komfortowy – ocenił Petru.

Petru: Żeby budżet wydawał, musi komuś zabierać

Zdaniem parlamentarzysty problemem jest również sposób myślenia o finansach państwa, zgodnie z którym zwiększanie wydatków skierowanych do obywateli jest z założenia korzystne.

Petru zwrócił uwagę, że pieniądze wydawane przez państwo wcześniej muszą zostać pozyskane m.in. z podatków. – Pamiętajmy, że żeby ten budżet pieniądze wydawał, to musi komuś zabierać w postaci różnego rodzaju podatków – powiedział.

Polityk zapowiedział, że jeżeli projekt nie zostanie zmieniony, nie poprze go podczas głosowania w Sejmie.

Chwali podatkowe weta Nawrockiego

Petru odniósł się również do decyzji prezydenta Karola Nawrockiego. Choć zaznaczył, że w wielu kwestiach pozostaje krytyczny wobec głowy państwa, pozytywnie ocenił weta dotyczące podwyżek podatków. – O ile jestem krytyczny wobec prezydenta w wielu przypadkach, (...) to tak w tym przypadku powiem szczerze, nie jestem zwolennikiem podwyższania podatków. (...) Także tych wet, gdzie zawetował podwyżki podatków, nie żałuję – stwierdził. Według Petru zamiast zwiększać obciążenia podatkowe rząd powinien szukać oszczędności po stronie wydatków.

Jako przykład wydatków, które jego zdaniem można ograniczyć, parlamentarzysta wskazał dopłaty do górnictwa. Jak mówił, pochłaniają one 9 mld zł. – To są olbrzymie pieniądze. To jest tyle, co my w Polsce wydajemy w budżecie na całą kulturę. Naprawdę to nie jest tak, że w budżecie nie ma rezerw – przekonywał.

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