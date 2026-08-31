Petru chwali Nawrockiego. "Tych wet nie żałuję"
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Opinie

Petru chwali Nawrockiego. "Tych wet nie żałuję"

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Ryszard Petru
Ryszard Petru Źródło: PAP / Radek Pietruszka
Ryszard Petru pochwalił prezydenta Karola Nawrockiego. Polityk pozytywnie ocenił weta blokujące podwyżki podatków.

Ryszard Petru krytycznie ocenia projekt budżetu państwa na 2027 r. Polityk Klubu Parlamentarnego Centrum wskazuje na bardzo wysoki deficyt i ostrzega, że w razie nieprzewidzianego kryzysu państwo będzie miało niewielkie pole manewru. Zapowiedział, że w obecnym kształcie zagłosuje przeciwko budżetowi. Jednocześnie pochwalił Karola Nawrockiego za wetowanie ustaw podnoszących podatki.

Ryszard Petru w niedzielnym programie "Gość Wydarzeń" został zapytany o projekt budżetu na 2027 r. Polityk nie ukrywał, że propozycję przygotowaną przez resort finansów Andrzeja Domańskiego ocenia krytycznie. Prowadząca przytoczyła opinię jednego z analityków finansowych, według którego rząd zdecydował się na "jazdę po bandzie", pozostawiając bardzo niewielki margines na ewentualne problemy. – Jest to bardzo napięty budżet, 7 proc. deficytu w stosunku do PKB. (...) Bardzo wysoki deficyt. Rzeczywiście gdyby, odpukać, był jakiś wstrząs wewnętrzny, to mamy bardzo małe pole manewru. (...) Z tego punktu widzenia to nie jest budżet komfortowy – ocenił Petru.

Petru: Żeby budżet wydawał, musi komuś zabierać

Zdaniem parlamentarzysty problemem jest również sposób myślenia o finansach państwa, zgodnie z którym zwiększanie wydatków skierowanych do obywateli jest z założenia korzystne.

Petru zwrócił uwagę, że pieniądze wydawane przez państwo wcześniej muszą zostać pozyskane m.in. z podatków. – Pamiętajmy, że żeby ten budżet pieniądze wydawał, to musi komuś zabierać w postaci różnego rodzaju podatków – powiedział.

Polityk zapowiedział, że jeżeli projekt nie zostanie zmieniony, nie poprze go podczas głosowania w Sejmie.

Chwali podatkowe weta Nawrockiego

Petru odniósł się również do decyzji prezydenta Karola Nawrockiego. Choć zaznaczył, że w wielu kwestiach pozostaje krytyczny wobec głowy państwa, pozytywnie ocenił weta dotyczące podwyżek podatków. – O ile jestem krytyczny wobec prezydenta w wielu przypadkach, (...) to tak w tym przypadku powiem szczerze, nie jestem zwolennikiem podwyższania podatków. (...) Także tych wet, gdzie zawetował podwyżki podatków, nie żałuję – stwierdził. Według Petru zamiast zwiększać obciążenia podatkowe rząd powinien szukać oszczędności po stronie wydatków.

Jako przykład wydatków, które jego zdaniem można ograniczyć, parlamentarzysta wskazał dopłaty do górnictwa. Jak mówił, pochłaniają one 9 mld zł. – To są olbrzymie pieniądze. To jest tyle, co my w Polsce wydajemy w budżecie na całą kulturę. Naprawdę to nie jest tak, że w budżecie nie ma rezerw – przekonywał.

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Źródło: polsatnews.pl
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