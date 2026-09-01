"Będziecie brać odpowiedzialność za Polskę". Prezydent z apelem do uczniów

W szkole w Komornicy działają klasy mundurowe – policyjna, wojskowa i strażacka. Zwracając się do młodych kadetów, Karol Nawrocki mówił o czasie nauki jako przygotowaniu do dorosłości i przyszłej odpowiedzialności za państwo. – Wypływamy wszyscy z wielkiego lądu, który jest czasem młodzieńczym i dopiero po długim czasie dopływamy do swojej dorosłości. To jest ten moment, w którym kształtujecie się Wy, jako przyszła elita Rzeczpospolitej, ci którzy brać będą odpowiedzialność za Polskę – powiedział.

"Na pierwszym miejscu jest narodowa tożsamość"

Jednym z głównych tematów wystąpienia Karola Nawrockiego była rola szkoły w kształtowaniu tożsamości. – Polska potrzebuje dobrej polskiej szkoły, w której na pierwszym miejscu jest narodowa tożsamość, nasza historia, narodowa pamięć, ale jest też przyszłość i odwaga do tego, aby korzystać z nowych technologii, z pewnych przełomów, które dzieją się na naszych oczach – powiedział prezydent.

Nawrocki podkreślił, że "dobra polska szkoła wymaga świadomości tego, kim jesteśmy jako Polacy". Odwołał się przy tym do patrona liceum, mjr. Konstantego Mikołaja Radziwiłła.

Nawrocki o reformach edukacji

W przemówieniu prezydent odniósł się także do zmian w systemie edukacji. Podkreślił, że reformy powinny być przygotowywane z wyprzedzeniem i nie mogą zaskakiwać nauczycieli. – Dobra polska szkoła to szkoła, w której reformy wprowadzane są w sposób przemyślany, w której nie zaskakuje się nauczycieli kolejnymi reformami, a z uczniów nie robi się testerów nowej wiedzy – powiedział.

Według Nawrockiego polityka edukacyjna nie powinna być podporządkowana kolejnym kadencjom władz. – Potrzebujemy dzisiaj w Rzeczpospolitej Polskiej państwowej świadomości, a nie cztero- albo pięcioletnich sprintów politycznych. Polska szkoła, edukacja, polska narodowa tożsamość, polska przyszłość, polscy uczniowie wymagają myślenia państwowego – mówił. – Tu ani wybory parlamentarne, ani wybory prezydenckie nie powinny zmieniać wiele. Powinniśmy nosić w sobie świadomość, że wszystkie reformy powinny być wprowadzane w sposób przemyślany z myślą o uczniach i z myślą o nauczycielach – dodał.

Pierwsza dama do uczniów: Mierzcie wysoko

Podczas uroczystości w Komornicy głos zabrała również Marta Nawrocka. Zwracając się do uczniów klas mundurowych, mówiła o odpowiedzialności związanej z noszeniem munduru. – Mundur to wielka odpowiedzialność, to również gotowość do pełnienia służby Polsce i drugiemu człowiekowi; to również wartości, którymi trzeba się kierować każdego dnia, nie tylko na służbie – powiedziała. – Życzę wam dużo odwagi. Osiągajcie swoje cele, mierzcie wysoko i realizujcie swoje plany. Budujcie piękne przyjaźnie, spełniajcie marzenia – dodała.

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