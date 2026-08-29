"Dopóki będę prezydentem". Nawrocki złożył deklarację wobec młodzieży

W sobotę i w niedzielę w prezydenckiej rezydencji w nadmorskiej Juracie (woj. pomorskie) odbywa się spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego i pierwszej damy Marty Nawrockiej z młodzieżą. Wydarzenie nosi nazwę "Przyszłość.pl".

"Przyszłość.pl". Wydarzenie dla młodych ludzi w prezydenckiej rezydencji w Juracie

Prezydent zauważył na opublikowanym nagraniu, że na każdym etapie swojej drogi zawodowej zwracał się do młodzieży z pytaniami, co myśli o teraźniejszości i przyszłości. Było tak – jak mówił – zarówno wtedy, gdy pracował w Instytucie Pamięci Narodowej, jak i w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Karol Nawrocki dodał, że robi to także obecnie, jako prezydent, m.in. kierując projekty ustaw do zaopiniowania przez Radę Młodzieży.

– Dzisiaj dyskutowanie o przyszłości Polski bez młodzieży nie jest z całą pewnością pełne – mówił.

Nawrocki złożył deklarację wobec młodzieży

Prezydent zwrócił uwagę, że jako przedstawiciel "średniego pokolenia" jest odpowiedzialny za to, by „budować przyszłość Polski z mocno słyszalnym głosem młodzieży, z szacunkiem do tych, od których możemy się uczyć, bo są doświadczeni, są starsi od nas”.

– Tylko połączenie pokoleń daje nam siłę, rozwój i świadomość, że idziemy do przyszłości. Dlatego dopóki będę prezydentem, do tego czasu będę słuchał młodzieży przy podejmowaniu swoich dyskusji – zadeklarował.

Karol Nawrocki powiedział również, że chciałby, aby spotkanie w Juracie było "drogą do budowania narodowej wspólnoty pomiędzy generacjami".

– Tą młodą, którą reprezentujecie wy, tą średnią, którą reprezentuję ja i tą starszą jeszcze ode mnie – tłumaczył.

Prezydent stwierdził, że zależy mu również na tym, aby to i kolejne spotkania dawały możliwość "budowania silnej świadomej swoich celów, swoich zobowiązań Rzeczpospolitej Polskiej".

Dwudniowe wydarzenie dla młodych ludzi

W trakcie dwudniowego spotkania, które odbywa się w Juracie, zatytułowanego "Przyszłość.pl", zaplanowane są rozmowy z prezydenckimi ministrami, doradcami oraz zaproszonymi gośćmi reprezentującymi świat nauki, biznesu, sportu, mediów i kultury. Program wydarzenia obejmuje debaty oraz nieformalne rozmowy, a także wystąpienia ekspertów.

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