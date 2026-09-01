"Tłumaczenia dla idiotów". Ekspert zwraca się do posła

Jak wynika z ustaleń dziennikarzy TVN24 i Wirtualnej Polski, poseł PiS Michał Moskal oraz były funkcjonariusz CBA Artur Chodziński spotkali się 7 sierpnia 2025 r. na Ibizie z Przemysławem Kralem, prezesem giełdy kryptowalut Zondacrypto.

Stacja podała, że przelot i nocleg Moskala miał przy rezerwacji opłacić Chodziński, który przez wiele miesięcy pracował dla Krala.

Michał Moskal przekazał w oświadczeniu zamieszczonym w serwisie X, że z Kralem rozmawiał raz, podobnie jak z dziesiątkami innych przedsiębiorców. Jak podkreślił, ani on, ani żaden z jego współpracowników, ani żadna z organizacji społecznych, w których działał, nie podjęli współpracy z Kralem ani z podmiotami z nim związanymi. "Nie przyjęliśmy od nich ani złotówki" – zaznaczył.

Grabowski o tłumaczeniach Moskala: Nagle miał śmiałość poprosić "może pan zapłaci za bilet"

Słowa posła PiS skomentował we wtorek na antenie TVP Info ekonomista dr Bogusław Grabowski.

– Nie znają państwo człowieka, mimo że gazety o nim piszą, że jest zamieszany w łamanie prawa (..) i nagle jeden z 460 posłów, który powinien się orientować, co dzieje się w kraju, miał śmiałość go poprosić: "może pan zapłaci za bilet, a ja panu oddam w gotówce" – powiedział ekspert.

Następnie ekonomista zwrócił się bezpośrednio do polityka: "Panie pośle Moskal, to są tłumaczenia dla idiotów".

"Premier Tusk alarmował"

Dr Grabowski zwrócił uwagę na konieczność uregulowania rynku kryptowalut. – Regulacje są nie po to, żeby ograniczać prawa i wolności, tylko po to, żeby je chronić – powiedział gość TVP info.

– Premier Tusk alarmował, że znaczna część akcji w ramach wojny hybrydowej jest finansowana z rynku kryptowalut – przypomniał ekonomista.

Gorzkie słowa padły pod adresem głowy państwa. – Nagle pan prezydent mówi, że "nie, bo ten rynek będzie przeregulowany, więc ja go będę chronił". Drodzy obywatele, regulacje są po to, żeby chronić nasze prawa i wolności do bezpiecznego życia, prawa do wody i czystego powietrza – mówił dr Bogusław Grabowski.

Czytaj też:

"Zupełnie tego nie rozumiem". Jabłoński o spotkaniu posła PiS Czytaj też:

"Ja bym nie pojechał na Ibizę". Współpracownik Morawieckiego wbija szpilkę