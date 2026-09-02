"Absolutnie gotowi" na wojnę z Rosją. Hoga: Brak słów na ten obłęd

Magdalena Sobkowiak-Czarnecka była gościem TVP Info. Wiceminister obrony narodowej została zapytana, czy boi się wojny. – Myślę, że każdy boi się wojny i trzeba robić wszystko, żeby tej wojny uniknąć. Budowanie odporności państwa właśnie na tym polega, żeby przeciwnika odstraszyć i żeby nigdy nie doszło do realnego zagrożenia – odpowiedziała.

Sobkowiak-Czarnecka: Polska "absolutnie gotowa"

Chwilę później padła zdumiewająca deklaracja. Wiceszefowa MON oświadczyła, że Polska jest "absolutnie gotowa" na ewentualną wojnę, jeśli chodzi o uzbrojenie. – Dzisiaj to, co robimy, to tylko wzmacniamy naszą siłę, żeby – wrócę do tego – odstraszać. To jest cel numer jeden – podkreśliła.

Hoga: Brak słów na ten obłęd

To właśnie do tych słów odniósł się zajmujący się tematyką wojskowości Jacek Hoga. "Brak słów na ten obłęd" – skomentował, przypominając, że Sobkowiak-Czarnecka jest wiceministrem obrony narodowej.

100 dronów w "noc dronową"

W czwartek na Kanale Zero wiceminister obrony narodowej i pełnomocnik Polski ds. programu kredytowego w ramach SAFE rozmawiała z Michałem Dworczykiem – byłym wiceszefem MON z ramienia PiS, a obecnie posłem do Parlamentu Europejskiego.

Debata została podzielona na cztery części. Pierwsza dotyczyła zbrojeń, w tym programu pożyczkowego SAFE. Druga była o Tarczy Wschód i sytuacji na granicy wschodniej. Trzecia część dotyczyła obrony polskiego nieba, w tym naturalnie dronów. Na koniec politycy rozmawiali o obronie cywilnej. Dyskusję prowadziła dziennikarka Arleta Bojke.

– Skąd się wziął pomysł na system SAN. Przypomnijmy sobie noc dronową z 9 na 10 września zeszłego roku kiedy mieliśmy w polskiej przestrzeni powietrznej około 100 rosyjskich dronów – powiedziała wiceminister.

Później minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że Sobkowiak-Czarnecka się pomyliła, a dronów było – tak jak podawał rząd – około 20.

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