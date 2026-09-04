Dziennikarz TV Republika odznaczony przez prezydenta. Wręczono ordery

W Belwederze odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń przyznanych przez prezydenta. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymała piosenkarka Krystyna Prońko. Pośmiertnie wyróżniono również artystkę kabaretową Joannę Kołaczkowską. Wyróżnienie otrzymali także dziennikarze Adrian Stankowski i Marzena Nykiel oraz szefowa Canal+ Polska Edyta Sadowska. Odznaczenia wręczyła w czwartek minister Agnieszka Jędrzak.

Odznaczenia prezydenta. Wśród wyróżnionych dziennikarz TV Republika

Jak poinformowano w oficjalnym komunikacie, Krystyna Prońko otrzymała odznaczenie "za wybitne zasługi dla kultury polskiej, za osiągnięcia artystyczne". Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski przyznano również pośmiertnie Joannie Kołaczkowskiej. Artystka kabaretowa zmarła w lipcu ubiegłego roku. Uhonorowano ją "za wybitne zasługi w pracy artystycznej i twórczej".

Srebrny Krzyż Zasługi otrzymała Edyta Sadowska, od 2019 roku prezeska i dyrektor generalna Canal+ Polska. W jej przypadku wskazano na zasługi "w popularyzowaniu piłki nożnej w Polsce, za promowanie zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej w społeczeństwie". Canal+ pokazuje mecze Ekstraklasy od połowy lat 90., a od 2000 roku, z kilkuletnią przerwą, transmituje te rozgrywki w całości.

Wśród wyróżnionych znaleźli się także przedstawiciele środowiska dziennikarskiego. Adrian Stankowski został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi "za zasługi w działalności społecznej i publicystycznej". Srebrny Krzyż Zasługi otrzymała natomiast Marzena Nykiel "za zasługi w pracy publicystycznej i dziennikarskiej".

Adrian Stankowski od lat współpracuje z Telewizją Republika, gdzie prowadzi programy publicystyczne. Jest również związany z "Gazetą Polską" i "Gazetą Polską Codziennie". W okresie rządów PiS często komentował wydarzenia polityczne w mediach publicznych. Współpracował także z Polskim Radiem 24.

Marzena Nykiel od około 15 lat związana jest z Fratrią, wydawcą m.in. tygodnika "Sieci", portalu wPolityce.pl oraz telewizji wPolsce24. Od jesieni 2014 roku pełniła funkcję redaktor naczelnej wPolityce.pl. Zrezygnowała z niej w połowie tego roku. Wcześniej Nykiel pracowała w Telewizji Polskiej. Była m.in. kierowniczką produkcji programu "Warto rozmawiać" oraz wicenaczelną redakcji programów edukacyjnych, dziecięcych i młodzieżowych TVP1. Publikowała również m.in. w "Rzeczpospolitej" i "Uważam Rze".

Decyzje zapadły jeszcze za kadencji Andrzeja Dudy

Odznaczenia skomentował dziennikarz TVN24 Patryk Michalski. Na platformie X przypomniał, że decyzje o odznaczeniu Adriana Stankowskiego i Marzeny Nykiel podjął jeszcze Andrzej Duda podczas swojej prezydentury.

Informacje dotyczące obu wyróżnień zostały opublikowane w Monitorze Polskim. Wynika z nich, że decyzje w sprawie odznaczeń zapadły 31 lipca oraz 1 sierpnia ubiegłego roku.