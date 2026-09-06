Tańczący z dolarem
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Opinie
  • Rafał A. ZiemkiewiczAutor:Rafał A. Ziemkiewicz

Tańczący z dolarem

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Prezydent USA Donald Trump i Sekretarz skarbu USA Scott Bessent
Prezydent USA Donald Trump i Sekretarz skarbu USA Scott Bessent Źródło: PAP/EPA / AL DRAGO / POOL
PŁYWANIE W KISIELU Przyzwyczailiśmy się już, że z Waszyngtonu płyną nieustannie oświadczenia o ostatecznym zwycięstwie nad Iranem, nadchodzącym zadaniu mu ciosu tak wielkiego, jakiego świat nigdy jeszcze nie widział.

W zalewie takich „niusów” przeoczyliśmy zapowiedź sekretarza skarbu Scotta Bessenta nałożenia na Teheran „najostrzejszych sankcji w historii”, które „doprowadzą do całkowitej izolacji irańskiej gospodarki”. Niesłusznie.

Owe zapowiadane „najostrzejsze w historii” sankcje dotknąć mają bowiem nie tyle sam Iran, ile wszystkich, którzy będą z nim

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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