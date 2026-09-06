Tańczący z dolarem

W zalewie takich „niusów” przeoczyliśmy zapowiedź sekretarza skarbu Scotta Bessenta nałożenia na Teheran „najostrzejszych sankcji w historii”, które „doprowadzą do całkowitej izolacji irańskiej gospodarki”. Niesłusznie.

Owe zapowiadane „najostrzejsze w historii” sankcje dotknąć mają bowiem nie tyle sam Iran, ile wszystkich, którzy będą z nim