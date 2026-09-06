Niania sezonowa

Sęk w tym, że internetowa celebrytka wraz z mężem już ma w domu sporo pomocy i w ich „skromnej” willi (żart; willa wcale nie jest ani skromna, ani mała) mogłoby zrobić się zbyt tłoczno. – Myślałam o ściągnięciu Filipinki. Wszystko fajnie, tylko z tą Filipinką trzeba mieszkać. Ja nie widzę tego, żeby niania z nami mieszkała. Mi się to nie podoba. I tak na co dzień mamy dwa razy w tygodniu panią Lesię, tutaj Rafał się kręci. I tak jakby nie jesteśmy sami – wyznała Andżelika Zając.