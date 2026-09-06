Jesień w polskich teatrach

Miniony sezon teatralny stał ponoć pod znakiem szekspirowskiego „Hamleta”.
Czy zostanie po nim coś więcej niż pamięć o swego rodzaju konkursie na realizację tego tytułu? Przekonamy się w sezonie nadchodzącym. Interesująco, przynajmniej w zapowiedziach, wyglądają powroty Sławomira Mrożka, Stanisława Wyspiańskiego, Sarah Kane czy Janusza Korczaka. Tym razem proponuję rzut oka na wybór propozycji dramatycznych scen pozawarszawskich oraz Teatru Telewizji. Nowy sezon sceny na małym ekranie rozpoczął się realizacją korczakowskiego „Króla Maciusia Pierwszego”
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.