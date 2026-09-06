Jesień w polskich teatrach

Czy zostanie po nim coś więcej niż pamięć o swego rodzaju konkursie na realizację tego tytułu? Przekonamy się w sezonie nadchodzącym. Interesująco, przynajmniej w zapowiedziach, wyglądają powroty Sławomira Mrożka, Stanisława Wyspiańskiego, Sarah Kane czy Janusza Korczaka. Tym razem proponuję rzut oka na wybór propozycji dramatycznych scen pozawarszawskich oraz Teatru Telewizji. Nowy sezon sceny na małym ekranie rozpoczął się realizacją korczakowskiego „Króla Maciusia Pierwszego”