Zgwałcona Ochota

To, co działo się za jego murem, określić można tylko jednym słowem – piekło. Przez dwa tygodnie sierpnia 1944 r. panami życia i śmierci w tym miejscu byli członkowie pomocniczej jednostki SS – pułku z brygady tzw. Rosyjskiej Wyzwoleńczej Armii Narodowej (RONA). Na Zieleniaku robili, co chcieli, a przede wszystkim chcieli kobiet.