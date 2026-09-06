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  • Krzysztof MasłońAutor:Krzysztof Masłoń

Zgwałcona Ochota

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Tablica Tchorka upamiętniająca ofiary masakry w domu przy ul. Grójeckiej 24
Tablica Tchorka upamiętniająca ofiary masakry w domu przy ul. Grójeckiej 24 Źródło: Wikipedia / Jolanta Dyr - Praca własna , CC BY-SA 3.0Tablica Tchorka upamiętniająca ofiary masakry w domu przy ul. Grójeckiej 24
Anna Augustyniak, autorka recenzowanej w tym miejscu wartościowej książki „Na targu niewolników III Rzeszy”, w „Zieleniaku” zajęła się powstaniem warszawskim, ukazując jeden z jego najbardziej tragicznych epizodów – rzeź Ochoty, której symbolem stało się targowisko przy ulicy Grójeckiej, właśnie ów Zieleniak.

To, co działo się za jego murem, określić można tylko jednym słowem – piekło. Przez dwa tygodnie sierpnia 1944 r. panami życia i śmierci w tym miejscu byli członkowie pomocniczej jednostki SS – pułku z brygady tzw. Rosyjskiej Wyzwoleńczej Armii Narodowej (RONA). Na Zieleniaku robili, co chcieli, a przede wszystkim chcieli kobiet.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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