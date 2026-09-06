Przyjaciele i redaktorzy

POCZYTANKI Były dwie Harper Lee. Pierwsza to rezolutna dziewczynka z Alabamy, która chłonęła otaczający ją świat prowincji jak gąbka, by potem zamienić doświadczenie w powieść „Zabić drozda”.
I ta druga, bywalczyni nowojorskich salonów, przyjaciółka Trumana Capote’a, uwodzona przez Hollywood. Oczywiście te dwie postacie stapiają się w jedną. Tak to jest z pisarzami. Jest też Harper Lee postacią pośmiertnie krzywdzoną – najpierw wydano jej powieść „Idź, postaw wartownika”, czyli pierwszą i niezbyt udaną wersję „Zabić drozda”.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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