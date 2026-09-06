Doktor Kacprzyk kontra doktor Judym

Prosto zygzakiem Cóż, to niestety smutna prawda: dziś w Polsce pewnie łatwiej o prawnika, a choćby i adwokata pracującego pro bono – czyli za darmo – dla swego klienta, niźli o lekarza leczącego pro bono swego pacjenta.
To ponure zderzenie z rzeczywistością dla wszystkich, którzy wychowali się na doktorze Judymie i profesorze Wilczurze, a teraz nie ma dnia, żeby nie dowiadywali się o kolejnych „doktorach Kacprzykach” z coraz to innych szpitali w Polsce, którzy bezlitośnie wysysają z nich (czyli z tych szpitali, a w rzeczy samej – z utrzymujących je podatników pacjentów) co roku po ponad milion albo i po ponad dwa miliony złotych i w dodatku w skali kraju są ich grube tysiące. Choć, chcę wierzyć, znacznie, znacznie „grubsze” tysiące z oddaniem wciąż nas leczą bez oglądania się na bajońskie zarobki.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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