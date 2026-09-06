Dwa lata jak dla brata

Choć w więziennej kminie mówiło się, że dwa lata to jak dla brata, wychodziło się stamtąd ze zrujnowanym zdrowiem, „hakiem” w życiorysie. Zsyłał tam, działający w latach 1945–1955, haniebny, stalinowski twór, Specjalna Komisja do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym, a w istocie z ledwo już dychającą inicjatywą prywatną, „spekulantami”, oraz z tzw. szeptanką – rozpowszechnianiem fałszywych wiadomości, dowcipów, plotek wyrządzającym szkodę interesom Polski Ludowej oraz znieważającym jej dostojników.