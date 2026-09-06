"Jedyny język, jaki rozumieją". Chorosińska przerwała milczenie

W trakcie piątkowych obrad Sejmu doszło do nietypowej sytuacji. Gdy przemawiał wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, poseł PiS Dominika Chorosińska zaczęła wydawać dziwne odgłosy, przypominające szczekanie psa. Incydent nagrał i opublikował w mediach społecznościowych zastępca szefa Kancelarii Premiera Jakub Stefaniak z PSL. "W czasie wystąpienia wicepremiera patoprawica zaczęła… szczekać! Tak! To nie żart" – napisał.

Do całej sytuacji odniósł się później premier Donald Tusk. – Możecie tutaj nie wiadomo jakie cuda wymyślać na mównicy. Możecie wykrzykiwać. Tu jedna z pań posłanek na przykład szczekała – mówił. Głos w sprawie zabrał także szef MSWiA Marcin Kierwiński. – Ja teraz bywam rzadziej w Sejmie, od dwóch lat nie jestem posłem, ale muszę powiedzieć, że czegoś takiego jak dzisiaj, w wykonaniu bodajże pani posłanki Chorosińskiej, to ja jeszcze nie widziałem. No, ta pani szczekała. Dziwne praktyki – skomentował.

"Szczekanie psów z Kłodzka"

Zachowanie poseł Chorosińskiej skrytykował eurodeputowany i wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Tobiasz Bocheński. – Mogę przeprosić. Nie powinno mieć to miejsca – powiedział na antenie Polsat News. – Faktycznie widzimy, że pewne standardy się mocno zmieniły na niekorzyść, ale nie powinniśmy poddawać się złym tendencjom, tylko powinniśmy mierzyć wyżej – zaznaczył.

"Jedyny język, jaki rozumieją Donald Tusk i Władysław Kosiniak-Kamysz to szczekanie psów z Kłodzka" – oświadczyła w niedzielę rano za pośrednictwem platformy X sama zainteresowana.

Kim jest Dominika Chorosińska?

Dominika Chorosińska zasiada w Sejmie od 2019 r. W 2023 r., przez dwa tygodnie, pełniła funkcje ministra kultury oraz przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w tzw. trzecim rządzie Mateusza Morawieckiego.

W 2001 r. Chorosińska ukończyła studia na Wydziale Aktorskim Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. Występowała w Teatrze Polskim we Wrocławiu oraz licznych produkcjach telewizyjnych, takich jak "M jak Miłość" oraz "Barwy szczęścia".

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