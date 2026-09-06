Wicemarszałek Sejmu do polityka PiS: Nie zaszczekacie prawdy
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Opinie

Wicemarszałek Sejmu do polityka PiS: Nie zaszczekacie prawdy

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Piotr Zgorzelski (PSL), Patryk Jaki (PiS)
Piotr Zgorzelski (PSL), Patryk Jaki (PiS) Źródło: PAP / Tomasz Gzell / Darek Delmanowicz
Nie zaszczekacie rzeczywistości, nie zaszczekacie prawdy – zwrócił się do Patryka Jakiego wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski.

Dziennikarz Wirtualnej Polski Szymon Jadczak napisał, że były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przed końcem rządów PiS chciał zabezpieczyć dokumenty, które miały pomóc Przemysławowi Kralowi i Zondacrypto. Polityk PiS stanowczo temu zaprzecza. "Nigdy nie miałem w ręku akt związanych z Kralem czy Zondacryptą i nigdy o nie nie występowałem" – oświadczył.

Według informacji ujawnionych wcześniej przez premiera Donalda Tuska, fundacja Ziobry, Instytut Polski Suwerennej, otrzymała od Zondacrypto 450 tys. zł. Z kolei z oświadczenia majątkowego byłego ministra sprawiedliwości wynika, że pożyczył on od własnej fundacji 57 tys. zł.

Zgorzelski kontra Jaki. "Wzrok ci ucieka"

– Nikt tutaj nie jest wróżką – skomentował w programie "Śniadanie Rymanowskiego" na antenie Polsat News europoseł PiS Patryk Jaki. Przypomniał, że w 2024 r. na sponsorowanym przez Zondacrypto Europejskim Kongresie Gospodarczym (EEC) udział wzięli premier Donald Tusk i szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

– Patrzę w oczy Patrykowi Jakiemu. Patrzę w oczy tobie, Patryk. Popatrz trochę spokojnie, bo tak ci wzrok ucieka. Popatrz jeszcze chwilę – zwrócił się do Jakiego wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski. – Piękne sztuczki, ale do rzeczy – zareagował eurodeputowany PiS.

– Dawno cię nie było w Sejmie, więc pewnie nie wiesz, że od jakiegoś czasu ze strony PiS dobiegają różnego rodzaju dźwięki. A to wycie, a to rżenie, a ostatnio nawet szczekanie – mówił Zgorzelski. Nawiązał w ten sposób do zachowania poseł Dominiki Chorosińskiej podczas piątkowego posiedzenia Sejmu.

– Ale chcę powiedzieć, że nie zaszczekacie rzeczywistości, nie zaszczekacie prawdy. Afera Zondacrypto to afera Moskala, afera Ziobry, afera Wiplera, Mentzena (...). To jest wasza afera – stwierdził polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego. – To dlaczego reprezentujecie tego złodzieja? – zapytał Jaki, odnosząc się do faktu, że wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Roman Giertych reprezentuje szefa upadłej giełdy Zondacrypto Przemysława Krala. – Uspokój się, spokojnie. Pieniądze płynęły do Ziobry, Wiplera, a nie polityków innych ugrupowań – migał się od odpowiedzi Zgorzelski.

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Opracował: Dawid Sieńkowski
Źródło: Polsat News
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