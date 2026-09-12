Kasa i seks

#WARTO Kilka dni temu Maciej Pawlicki przypomniał na X wyznanie sygnalisty Petera Rosta, który wiele lat pracował dla Pfizera: „Nie wymyślaliśmy leków, wymyślaliśmy rynki”.
Przypominam sobie, jak w 2005 r. z redakcją „Warto rozmawiać” ustaliliśmy, że za napisanie i wydanie książki „Seks na szóstkę” zapłaciła niemiecka firma produkująca antykoncepcję. 1 września uczniowie, idąc do szkoły po wakacjach, mieli otrzymać darmowy egzemplarz.
Felieton zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.