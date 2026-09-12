Kasa i seks

Przypominam sobie, jak w 2005 r. z redakcją „Warto rozmawiać” ustaliliśmy, że za napisanie i wydanie książki „Seks na szóstkę” zapłaciła niemiecka firma produkująca antykoncepcję. 1 września uczniowie, idąc do szkoły po wakacjach, mieli otrzymać darmowy egzemplarz.