W obronie prywatności

NOTATNIK MALKONTENTA Przed prezydentem kolejny test na podejście do spraw wolności i prywatności – choć chyba było ich już dość, żeby przewidzieć rezultat.
4 września do Pałacu Prezydenckiego trafiła ustawa o zmianie ustaw w celu wzmocnienia nadzoru sądowego nad kontrolą operacyjną. Ta regulacja w niewielkim stopniu, ale jednak odpowiada na apele i alarmy organizacji zajmujących się ochroną prywatności obywateli, które od lat wskazują, że nadzór nad inwigilacją w Polsce jest iluzoryczny, zaś liczba służb, które mają prawo prowadzić kontrolę operacyjną, jest porażająca.
Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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