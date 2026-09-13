Opinie
  • Jacek PrzybylskiAutor:Jacek Przybylski

Samsung Oled S99h

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Telewizor Samsung Oled S99h
Telewizor Samsung Oled S99h Źródło: DoRzeczy / Materiały prasowe
Redakcja "Do Rzeczy" testuje telewizor Samsung Oled S99h.

Oszałamiająco dobry obraz, niesamowicie wysoki kontrast, smolista czerń, bardzo dobry dźwięk, znakomita matowa powłoka, szybki system operacyjny, ciekawe wzornictwo, a także świetne parametry zarówno do oglądania transmisji sportu, jak i grania w najbardziej wymagające tytuły – to największe zalety flagowca firmy Samsung.

Nigdy jeszcze nie widziałem tak dobrego telewizora tego południowokoreańskiego producenta. Jest też wielce prawdopodobne, że jest to obecnie najlepszy telewizor na rynku.

Recenzja została opublikowana w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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