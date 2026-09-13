Samsung Oled S99h

Oszałamiająco dobry obraz, niesamowicie wysoki kontrast, smolista czerń, bardzo dobry dźwięk, znakomita matowa powłoka, szybki system operacyjny, ciekawe wzornictwo, a także świetne parametry zarówno do oglądania transmisji sportu, jak i grania w najbardziej wymagające tytuły – to największe zalety flagowca firmy Samsung.

Nigdy jeszcze nie widziałem tak dobrego telewizora tego południowokoreańskiego producenta. Jest też wielce prawdopodobne, że jest to obecnie najlepszy telewizor na rynku.