Redakcja "Do Rzeczy" testuje telewizor Samsung Oled S99h.
Oszałamiająco dobry obraz, niesamowicie wysoki kontrast, smolista czerń, bardzo dobry dźwięk, znakomita matowa powłoka, szybki system operacyjny, ciekawe wzornictwo, a także świetne parametry zarówno do oglądania transmisji sportu, jak i grania w najbardziej wymagające tytuły – to największe zalety flagowca firmy Samsung.
Nigdy jeszcze nie widziałem tak dobrego telewizora tego południowokoreańskiego producenta. Jest też wielce prawdopodobne, że jest to obecnie najlepszy telewizor na rynku.
Recenzja została opublikowana w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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