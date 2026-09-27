Jaśnie pan gangster

OGLĄDANIE NA ŻĄDANIE Do wyboru, do koloru – Guy Ritchie, jeden z najbardziej zapracowanych ludzi w show-biznesie, przedstawia we wrześniu drugie sezony swoich dwóch najnowszych seriali: „Strefa gangsterów” i „Dżentelmeni”.
Dziś o tym drugim, bo kontynuacja wydaje mi się jeszcze zgrabniejsza od początku całej historii. Dla tych, którzy nie natknęli się jeszcze na ów tytuł: oto rozszerzenie uniwersum, które poznaliśmy w kinowym filmie pod tym samym tytułem (ze świetnym Hugh Grantem i niezłym Charliem Hunnamem), ale z osobnymi bohaterami.
Jak to zwykle bywa u Ritchiego, jest to czarna komedia kryminalna. Tyle że tym razem świat londyńskich gangusów przenika się ze światem wyższych sfer. W środku wydarzeń mamy bowiem Edwarda Hornimana, niechętnego dziedzica rodzinnej fortuny.
Recenzja została opublikowana w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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