Jaśnie pan gangster

Dziś o tym drugim, bo kontynuacja wydaje mi się jeszcze zgrabniejsza od początku całej historii. Dla tych, którzy nie natknęli się jeszcze na ów tytuł: oto rozszerzenie uniwersum, które poznaliśmy w kinowym filmie pod tym samym tytułem (ze świetnym Hugh Grantem i niezłym Charliem Hunnamem), ale z osobnymi bohaterami.

Jak to zwykle bywa u Ritchiego, jest to czarna komedia kryminalna. Tyle że tym razem świat londyńskich gangusów przenika się ze światem wyższych sfer. W środku wydarzeń mamy bowiem Edwarda Hornimana, niechętnego dziedzica rodzinnej fortuny.