"Co się stało?". Ukraińcy zdziwieni zmianą nastawienia Polaków

"Ukraińska Prawda" zestawiła wyniki badania CBOS z sondażem przeprowadzonym na początku rosyjskiej inwazji w 2022 roku. Wtedy 94 proc. Polaków popierało przyjmowanie uchodźców ze wschodu. Dziennikarze pytają zatem "o stało się z braterstwem w ciągu czterech lat?".

"W 2026 roku mówienie o tak silnych relacjach, z sąsiadem staje się coraz trudniejsze. Wsparcie na szczeblu państwowym wciąż istnieje, ale jednocześnie toczą się zażarte dyskusje" – czytamy.

Portal przytacza opinię polskiego socjologa Łukasza Mazurkiewicza, prezesa zarządu firmy badawczej ARC Rynek i Opinia.

– Dla Polaków było to objawienie, że Ukraina to nie tylko państwo skutecznie odstraszające rosyjską agresję, ale także podmiot asertywny [pewny siebie – red.], z własnym punktem widzenia, zdolny do obrony swoich idei (...). Polacy traktują Ukrainę poważnie, ale ma to swoje plusy i minusy. Plusem jest uznanie statusu Ukrainy jako poważnego gracza, a drugą stroną medalu jest to, że Ukraina jest konkurentem – powiedział.

Portal uważa, że wzrost niechęci Polaków do Ukraińców na przestrzeni czasu można zrozumieć. Jednocześnie, zdaniem Mazurkiewicza, "Polacy są zmęczeni ciągłym mówieniem o wojnie w mediach, więc te odczucia są bezpośrednio związane z Ukrainą".

Rośnie niechęć Polaków do Ukraińców

Z badania CBOS wynika, że 55 proc. ankietowanych ma kontakt z Ukraińcami w przynajmniej jednej z badanych ról. 40 proc. ma ich wśród dalszych znajomych, dla 28 proc. są kolegami ze szkoły lub pracy, a 27 proc. ma Ukraińców wśród przyjaciół i bliskich znajomych.

Co piąty respondent ma Ukraińców wśród sąsiadów, a 5 proc. – w rodzinie. 27 proc. badanych codziennie styka się z Ukraińcami pracującymi w Polsce, a 24 proc. kilka razy w tygodniu.

CBOS porównał obecne wyniki z badaniem z 2023 roku. We wszystkich analizowanych rolach odnotowano spadek akceptacji. Ukraińca jako kolegę z pracy zaakceptowałoby 83 proc. badanych – o 8 pkt proc. mniej niż trzy lata temu. Na ukraińskiego sąsiada zgodziłoby się 82 proc. respondentów, co oznacza spadek o 10 pkt proc. 75 proc. zaakceptowałoby Ukraińca jako lekarza – również o 10 pkt proc. mniej niż w 2023 roku.

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