Człowiek ze smyczą

I w tej to Łodzi Danner był polskim policjantem, chociaż – jak wspominał – „w domu mówiłem po niemiecku, wychowałem się wśród Niemców, a mój ojciec, do cholery, był Oberleutnantem cesarskiej armii”.

Do policji zgłosił się, bo – wyznawał – „[…] jeśli miałem wybierać, wolałem być tym, który trzyma smycz, niż tym, którego prowadzą”. Jego pochodzenie nie pomagało mu w karierze, w końcu już w szkole policyjnej był „szkiebrem, krautem, frycem, bochem, teutonem, germańskim śmieciem, szwabską świnią”.

We wrześniu 1939 r. urodził się na nowo. Znał miasto, ludzi, był pożyteczny. Nowi przełożeni cenili go, tyle że wypominali mu tę służbę dla Rzeczypospolitej.