Pałac Prezydencki odpowiada Mentzenowi. "Szuka tlenu politycznego"

Sławomir Mentzen zarzuca Karolowi Nawrockiemu złamanie deklaracji złożonej podczas kampanii prezydenckiej. Chodzi o podpisanie ustawy podwyższającej akcyzę na płyny do e-papierosów i urządzenia do waporyzacji. Lider Nowej Nadziei przypomina, że Nawrocki zobowiązał się w Toruniu, iż nie podpisze żadnej ustawy podnoszącej Polakom podatki, składki i opłaty.

"Panie Prezydencie, pamięta Pan te słowa?" – napisał Sławomir Mentzen na platformie X, przytaczając deklarację podpisaną przez Karola Nawrockiego podczas kampanii wyborczej. "Uroczyście oświadczam, że nie podpiszę żadnej ustawy, która podnosi Polakom istniejące podatki, składki i opłaty lub wprowadza nowe obciążenia fiskalne Polaków" – głosi fragment deklaracji toruńskiej.

Mentzen odniósł się do sprawy również w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych. – Karol Nawrocki oświadczył, obiecał, po czym podpisał ustawę podwyższającą akcyzę na papierosy elektroniczne, płyny do e-papierosów, urządzenia do waporyzacji – powiedział lider Nowej Nadziei. – Na każdą z tych rzeczy akcyza rośnie od 22 do 25 proc. – wskazał Mentzen.

Przydacz: Mentzen szuka tlenu politycznego

O te zarzuty został zapytany Marcin Przydacz w rozmowie z Kanałem Zero. – Ja rozumiem, że Sławomir Mentzen też szuka jakiegoś tlenu politycznego dla siebie – powiedział szef Biura Polityki Międzynarodowej.

Przydacz dodał, że prezydent zawetował już wiele ustaw, które podnosiły podatki. Jego zdaniem Karol Nawrocki "naprawdę dba tutaj o to", aby podatki nie były podnoszone.

– Jak pan Sławomir Mentzen kiedyś obejmie jakiś ważny urząd, czego mu życzę co do zasady, to zobaczy, że nie ma zero-jedynkowych sytuacji, że czasami są trudne decyzje do podejmowania. Pan poseł zostanie kiedyś ministrem finansów, to zobaczymy, mam nadzieję, że tak kiedyś będzie, albo ministrem gospodarki [...] to zobaczymy, czy w każdej jednej sprawie będzie miał takie proste odpowiedzi na trudne pytania – dodał.

– To jest mój zarzut do kolegów z Konfederacji, że oni mają takie bardzo proste odpowiedzi, właśnie zero-jeden na wszystkie sprawy, które się pojawią. Z czego to się bierze? Z tego że nigdy nie rządzili, nigdy nie stali przed decyzją, w której trzeba ważyć wartości – stwierdził Przydacz.

Akcyza w górę

Jak wylicza "Gazeta Prawna", stawka akcyzy na płyny do e-papierosów wzrasta z 1,80 zł do 2,20 zł za mililitr, czyli o 22,2 proc. Z kolei stawka na urządzenia do waporyzacji rośnie z 40 zł do 50 zł za sztukę, czyli o 25 proc.

Jednocześnie, nowelizacja likwiduje 40-złotową opłatę stałą nakładaną na wymienne kartridże i wkłady, które wcześniej traktowano jako osobne urządzenia. Według wyliczeń dziennika legalne zestawy i wkłady wielorazowe mogą dzięki temu potanieć nawet o ponad 30 zł.

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