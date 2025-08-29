Rajska utopia

Miejsce akcji – Floreana, jedna z bezludnych wysepek archipelagu Galapagos. Jej czas, lata Wielkiego Kryzysu. Duet zblazowanych Niemców, przesiąkniętych ideami hedonizmu i dekadencji, wizytówkami schyłku Republiki Weimarskiej, decyduje się tam przeprowadzić. On lekarz, despota przesiąknięty narcyzmem, usiłuje stworzyć nowa filozofię. Ona jest mu ślepo oddana. I duchowo, i cieleśnie. Wiodą wegeteriański żywot w sielskiej scenerii przyrody pierwotnej, przekonani, że nic im nie zakłóci idylli.