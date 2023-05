Antysystem o Wołyniu. Cejrowski mocno o polityce władz, Lisicki przeciw kultowi Bandery

W ubiegłym tygodniu przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy wygłosił przemówienie w polskim Sejmie. W sali plenarnej Sejmu parlamentarzyści przywitali go brawami. Rusłan Stefanczuk odniósł się m.in. do kwestii Wołynia. – Rozumiemy wasz ból po stracie swoich ukochanych. Wszystkim potomkom składam wyrazy szczerego współczucia – oznajmił przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy.

Polityk zaapelował o "pamięć, która nie wzywa do zemsty ani nienawiści, ale wzywa do odpowiedzialności, że nigdy więcej nic takiego nie powtórzy się miedzy naszymi narodami". – Musimy zdać ten niełatwy, ale ważny egzamin. Wspólnie odnajdziemy prawdę i dokonamy sprawiedliwej oceny. Chwała Ukrainie, chwała Polsce! – podkreślił.

Ludobójstwo na Wołyniu. Lisicki i Cejrowski komentują

W najnowszym odcinku programu "Antysystem" red. naczelny "Do Rzeczy" Paweł Lisicki oraz Wojciech Cejrowski rozmawiają m.in. na temat wystąpienia Stefanczuka. Cejrowski podkreślił, że posłowie są przyzwyczajeni słuchać czegoś, co w Ameryce określa się mianem "sałatki ze słów". – Wszystko jest posiekane na kawałki i każdy znajdzie coś dla siebie. Nie ma z tego wniosku, czy to kalafior, ogórek, czy środkowy palec. Politycy są do tego wystąpień przyzwyczajeni. Posłowie przyszli posłuchać osoby i bić brawo na koniec, niezależnie od tego, co ta osoba powie – ocenił.

– W przypadku zbrodni ukraińskich było to zaplanowane na zimno i podlane ideologią, której celem było zniszczenie polskości na tych terenach. Czegoś podobnego po polskiej stronie z pewnością nie było. Nie mówiąc już o skali zabitych. W Polsce mówi się też o tym, że nie ma, co się o te kwestie teraz upominać, bo ta tradycja ma charakter antyrosyjski, a Polski to nie dotyczy – zauważył Lisicki. – Rzecz dotyczy nie tylko ekshumacji i godnego upamiętnienia ofiar, ale także rezygnacji z kultu zbrodniarza. Sytuacja, w której czci się ludzi mordujących na masową skalę Polaków, jest dla Polski sytuacją nie do przyjęcia – dodał.

– Ukraińcy mogą czcić, kogo tylko chcą, ale Polska w swoim oburzeniu nie powinna utrzymywać stosunków takich jak teraz z Ukrainą, bo to jest niegodziwość Polaków wobec wnuków ofiar. Polska utrzymuje przyjazne stosunki z kimś, kto zgwałcił naszą babcię, jest z tego dumny, nazywa ulice jego imieniem. Te stosunki nie mogą być przyjazne, że się nic nie stało, bo sam staję się bydlakiem – stwierdził Cejrowski.

W najnowszym odcinku rozmawiano także m.in. o zaginionej rakiecie pod Bydgoszczą oraz braku konsekwencji politycznych, jak również o prezydenturze Donalda Trumpa.

Zwiastun 23. odc. programu "Antysystem". Całość dostępna wyłącznie dla Subskrybentów: