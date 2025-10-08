Po oskarżeniach Merkel. Cejrowski: Po co o tym rozmawiać? Lisicki: To może być plan
Paweł Lisicki i Wojciech Cejrowski w programie "Antysystem"
Dostrzegam w tym pewną operację medialną na dużą skalę, której celem jest wyodrębnienie Polski z państw zachodnich i wskazanie na nas jako państwo awanturnicze, dążące o wojny – mówi Paweł Lisicki.

Była kanclerz Niemiec Angela Merkel udzieliła wywiadu węgierskiemu kanałowi Partizan, w którym mówiła m.in. o przyczynach wojny na Ukrainie wywołanej przez Władimira Putina. Jej wypowiedź o Polsce, nieprecyzyjnie sparafrazowana przez tabloid "Bild", wywołała polityczną burzę.

Niemiecki dziennik napisał, że była kanclerz "obwiniła Polskę i państwa bałtyckie o zerwanie stosunków dyplomatycznych między Rosją a UE, a tym samym pośrednio o rosyjską wojnę napastniczą przeciwko Ukrainie, która rozpoczęła się kilka miesięcy później". W rzeczywistości takie słowa w wywiadzie nie padły, ale omówienie "Bilda" odbiło się szerokim echem nie tylko w Polsce.

Źródło: DoRzeczy.pl
