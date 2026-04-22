Cejrowski: Kto szantażuje Trumpa? Lisicki: Większość wskazuje na jedno państwo

Kilka dni temu Kongres przegłosował przedłużenie kontrowersyjnych przepisów znanych jako Foreign Intelligence Surveillance Act (ustawa nadzorze nad wywiadem zagranicznym – FISA). Co ciekawe, w trakcie kampanii wyborczej Donald Trump obiecywał, że nie zgodzi się na dalsze obowiązywanie tego prawa, określając je jako niekonstytucyjne i sprzeczne z dobrym obyczajem. Niespodziewanie amerykański prezydent zmienił zdanie i domagał się przedłużenia obowiązywania ustawy.

FISA pozwala NSA i agencjom, z którymi współpracuje, takimi jak FBI, na zdobywanie ogromnych ilości informacji o osobach fizycznych bez nakazu sądu. Ustawa nakłada na amerykańskie firmy telekomunikacyjne obowiązek udzielania pomocy agencjom.