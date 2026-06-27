Tulsi Gabbard, która w połowie czerwca ustąpiła ze stanowiska dyrektora Wywiadu Narodowego USA, opublikowała odtajnioną dokumentację i korespondencję, które mają dowodzić, że dr Anthony Fauci wspierał pieniędzmi amerykańskich podatników badania w Instytucie Wirusologii w Wuhan w Chinach, finansował około 130 laboratoriów na całym świecie, z czego 40 na Ukrainie, a także wpływał na oceny amerykańskich służb wywiadowczych dotyczące pochodzenia koronawirusa oraz składał w tym zakresie nieprawdziwe zeznania przed Kongresem USA. Część informacji z opublikowanego materiału była znana wcześniej, część nie była wcześniej podana do wiadomości publicznej.

Przypomnijmy, że dosłownie w ostatnich godzinach swojego urzędowania w styczniu 2025 roku ówczesny prezydent USA Joe Bidena prewencyjnie ułaskawił Fauciego.

– Dziś, w moim ostatnim dniu na stanowisku Dyrektora Wywiadu Narodowego, publikuję nigdy wcześniej nieujawniane dokumenty i korespondencję, które pokazują, jak dr Fauci przekazał miliony dolarów amerykańskich podatników na finansowanie niebezpiecznych badań typu gain-of-function w laboratorium w Wuhan, współpracował z upolitycznionymi elementami wspólnoty wywiadowczej, aby ukryć prawdę o swoich działaniach i zatuszować laboratoryjne pochodzenie wirusa, a także okłamał Kongres podczas składania zeznań pod przysięgą w 2024 roku. Nadszedł czas, abyście poznali prawdę – mówiła Gabbrad.