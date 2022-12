Lisicki: Bruksela woli bezalternatywnego Tuska. Ziemkiewicz: A prezes bezalternatywnego Morawieckiego

W poniedziałek Jarosław Kaczyński komentował relacje między liderami Solidarnej Polski i PiS. Polityk nie krył, że bliżej mu jest do wizji premiera Morawieckiego, który jego zdaniem ma rację w toczącym się konflikcie wewnątrz Zjednoczonej Prawicy.

– Nie przeczę, że jest tutaj pewne napięcie, bardzo nad tym boleję i często, acz pośrednio, tłumaczę, że w tym sporze, chociaż, jak to często bywa, nie jest tak, żeby racje były zupełnie, całkowicie po jednej stronie, to jednak te racje, które dominują, są po stronie premiera, bo minister po prostu nie dostrzega różnego rodzaju komplikacji – tłumaczył prezes PiS.

Jego zdaniem Zbigniew Ziobro "nie zdaje sobie sprawy z zakresu uwikłań", w których jest Polska. Państwo polskie musi być w tych "uwikłaniach", gdyż jest częścią rynku światowego oraz w Unii Europejskiej. Kaczyński stwierdził także, że "generalnie rzecz biorąc ta linia, która jest reprezentowana przez premiera, jest linią bezalternatywną".

Ziemkiewicz: Wypowiedź Kaczyńskiego jest koszmarna

O ostatniej wypowiedzi prezesa PiS rozmawiali w programie "Polska Do Rzeczy" Rafał Ziemkiewicz i Paweł Lisicki.

– Jest taki cytat, że lubimy tej filmy, które znamy i powiem o filmie, który znamy od wielu miesięcy, to jest film pod tytułem: Polska polityka w stosunku do Unii Europejskiej. To jest taki w zasadzie serial – tasiemiec – mówił red. nacz. "Do Rzeczy".

– I tutaj się wydarzyła nowa rzecz, bo gdyby wziąć na poważnie słowa prezesa Kaczyńskiego, wypowiedziane w ostatnim wywiadzie, to ten serial już dawno powinien się skończyć, a my go tak bez sensu komplikujemy. Bo prezes Kaczyński ogłosił, że ta polityka, którą prowadzi nasz rząd i premier Morawiecki, nie ma alternatywy – stwierdził dalej Lisicki.

– Źle to wygląda, bo to wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego – koszmarna, powiedzmy sobie szczerze, jeśli ją potraktować poważnie, to znaczy: Mamy przechlapane, niepodległość poszła się czochrać, nie ma w ogóle sensu staranie się o niepodległość, bo jesteśmy uwikłani na światowych rynkach – skomentował natomiast Ziemkiewicz.

"Teraz polityk nie decyduje, tłum go pędzi"

– Najbardziej w tym wszystkim mnie irytuje to stwierdzenie, że ludzie, społeczeństwo czegoś chce, to my musimy – mówił dalej publicysta. – Kiedyś mówiłem, że przywódca polityczny różni się zwykłego polityka tym, że przywódca potrafi za sobą prowadzić ludzi. Jak za czasów Dmowskiego, Piłsudskiego, również pomniejszych przywódców – dodał.

– A teraz mamy tłum, który sobie biegnie gdzie chce, a taki polityk biegnie przed tłumem, więc nie on decyduje, tłum go przed sobą pędzi, a on udaje, że temu tłumowi przewodzi, żeby zachować pozory – podkreślił Ziemkiewicz.

– Mam wrażenie, że Jarosław Kaczyński, który zawsze uważany był za wybitnego polityka – i pewnie na tle przeciwników jest wybitny – jest niestety wybitny tylko na poziomie intrygi politycznej prowadzącej do wygrania wyborów, rozgrywania swojej partii, czy przeciwnej – tłumaczył dalej dziennikarz.

– Ale tutaj prezentuje taką postawę: Z sondaży wynika, że ludzie chcą być w UE, to musimy być. A czym jest ta UE? Czy o tym wiedzą ci ludzie, których się pyta? Przecież pytamy ludzi, którzy guzik wiedzą, bo są karmieni propagandą, która im opowiada, że żyjemy, wszystko co nas żywi, odziewa i dostarcza rozrywki to tylko Unia Europejska, bez Unii zginiemy marnie. To wychodzą takie rzeczy w sondażach – dodał Ziemkiewicz.

Poniżej zwiastun najnowszego odcinka "Polski Do Rzeczy" (całość dostępna po zalogowaniu się):