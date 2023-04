Ziemkiewicz: Opozycja nie proponuje nic pozytywnego. Lisicki: Straszyli PiS, a teraz Konfederacją

W ostatnich sondażach zarówno Prawo i Sprawiedliwość, jak i Konfederacja, notują wzrost poparcia. W mediach coraz śmielej spekuluje się na temat możliwej koalicji tych dwóch ugrupowań (choć partia Jarosława Kaczyńskiego zdecydowanie odcina się od takich pomysłów). Politycy PO ostro krytykują polityków Konfederacji, zarzucając im m.in. chęć wyprowadzenia Polski z UE.



Przed ugrupowaniem ostrzega wyborców Donald Tusk. – Całkiem spora część młodych Polek i Polaków patrzy na Konfederację przychylnym okiem. Na Konfederację, która ubiera się w nurt wolnościowy. To jest taka przybudówka PiS-u, najbardziej radykalna, której głównym zadaniem jest ograniczyć prawa kobiet, prawa Polaków myślących inaczej niż oni. To są ludzie, którzy chcą nas wyprowadzić z UE i wprowadzić w kompletną izolację – przekonywał przewodniczący Platformy Obywatelskiej podczas pobytu w Katowicach.

Wzrost notowań Konfederacji. Lisicki i Ziemkiewicz komentują

W najnowszym odcinku programu "Polska Do Rzeczy" Paweł Lisicki i Rafał Ziemkiewicz pochylili się nad wzrostem poparcia Konfederacji oraz reakcji liberalno-lewicowej strony. – Z najnowszego sondażu pracowni Estymator dla portalu DoRzeczy.pl wychodzi bardzo ciekawa rzecz - trzecie miejsce Konfederacji. To kolejne badanie, które potwierdza rosnącą pozycję Konfederację. 45 mandatów Konfederacji to dużo – wskazywał Paweł Lisicki, red. naczelny tygodnika "Do Rzeczy".

– To pakiet kontrolny, bez którego nie można stworzyć rządu. Rzeczywiście, to kolejne badanie, które potwierdza notowania Konfederacji. Przed Świętami Onet omówił rzekomo wewnętrzne badanie Platformy Obywatelskiej, które pokazało to samo. Onet wskazywał, że PO ma teraz atakować Konfederację. Moim zdaniem da to tej partii 20 proc. Cała wojna o jedną listę w obozie opozycji toczyła się pod płaszczem oskarżania się o koalicję z PiS – mówił Rafał Ziemkiewicz. – Każdy kompromituje następnego, że ten wejdzie w koalicję z jego przeciwnikiem – kpił Lisicki.

