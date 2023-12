Ziemkiewicz: Kto powie Polakom, jak ich oszukuje UE? Lisicki: Jedni warci drugich

18 grudnia rzecznik hiszpańskiej prezydencji w UE Daniel Prada poinformował PAP, że Rada UE ds. środowiska przekazała w poniedziałek na szczyt UE propozycję zmian traktatowych, przyjętą wcześniej przez Parlament Europejski. Dodał, że żadne państwo członkowskie nie zgłosiło sprzeciwu i nie było dyskusji w tej sprawie.

Podczas posiedzenia Rady Polskę reprezentowała wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska. Źródło dyplomatyczne PAP w Brukseli powiadomiło, że Polska złożyła deklarację w sprawie propozycji, w której przedstawiła wobec niej zastrzeżenia. Pojawiają się jednak głosy, że deklaracja ta nie jest w żadnym stopniu wiążąca. "Rada UE ma obowiązek się w tej sprawie wypowiedzieć. Rezygnacja przez rząd D.Tuska z prawa głosu to skandal.Brak sprzeciwu oznacza jedno: rząd D.Tuska ZAAKCEPTOWAŁ URUCHOMIENIE PROCEDURY zmiany traktatów" – przekonywał b. wiceszef MSZ Paweł Jabłoński z PiS.

Zmiana traktatów europejskich. Lisicki i Ziemkiewicz komentują

W najnowszym odcinku programu "Polska Do Rzeczy" Paweł Lisicki i Rafał Ziemkiewicz komentują m.in. politykę Polski wobec Unii Europejskiej oraz procedurę dot. zmian w traktatach. – Chciałbym porozmawiać o sprawie, która praktycznie w ogóle się nie pojawia wobec zmian, które mają miejsce, a mianowicie o naszej polityce wobec Unii Europejskiej. 22 listopada PE przyjął tzw. zmiany w traktatach europejskich. Gdyby te zmiany weszły w życie, to praktycznie cała polityka klimatyczna przeszłaby w gestię KE – mówił red. naczelny "Do Rzeczy".

– Przeszło to nikłą większością głosów. Rzeczywiście Donald Tusk nakazał swoim europosłom głosować przeciw. Przypomnijmy, że może nie mamy polityki wobec UE, ale mamy linię narracyjną. Linia TVN-u od momentu, kiedy temat się pojawił jest taka, że "to nie ma znaczenia, bo to jest pieśń przyszłości i otwarcie dyskusji" – wskazywał Rafał Ziemkiewicz. – To jest ton, w którym wypowiedział się np. Leszek Miller. Wtedy, 22 listopada, europosłowie PO głosowali przeciwko. Co się wydarzyło dalej? Dalej nastąpiła zmiana władzy. Doszło do spotkania Rady Europejskiej, która bez głosu sprzeciwu zatwierdziła ten projekt – dodawał Lisicki.

Zwiastun 255. odc. programu "Polska Do Rzeczy". Całość dostępna dla Subskrybentów.